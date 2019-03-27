Ford Sollers объявляет о реструктуризации компании

Ford Sollers планирует сконцентрировать свою деятельность на сегменте легкого коммерческого транспорта

Акционеры совместного предприятия Ford Sollers, Ford Motor Company и ПАО «СОЛЛЕРС», достигли соглашения и подписали протокол о намерениях о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга» (г.Елабуга, Татарстан). За последние три года продажи Ford Transit выросли более чем на 200%, что позволило модели выйти в лидеры сегмента среди иностранных брендов.

Протокол о намерениях был подписан по итогам пересмотра стратегии совместного предприятия акционерами, Ford Motor Company и ПАО «СОЛЛЕРС». Целью изменений является необходимость возврата к прибыльности компании в краткосрочной перспективе и повышение эффективности инвестиций в условиях сложной ситуации на рынке. Переговоры между акционерами продолжаются и окончательные договоренности будут достигнуты в ближайшие месяцы.

«Это решение – важный шаг на пути к повышению эффективности и конкурентной способности бизнеса Ford в интересах всех наших партнеров, – сказал Стивен Армстронг, исполнительный вице-президент и президент европейского, ближневосточного и африканского регионов, Ford Motor Company. – Новая структура Ford Sollers соответствует нашей стратегии по укреплению лидерства бренда Ford в сегменте коммерческого транспорта на всех европейских ранках, а также отражает наше намерение принимать сложные решения и покидать убыточные сегменты, такие как рынок легковых автомобилей в России».

В новой структуре Ford Sollers акционеры Ford Motor Company и ПАО «СОЛЛЕРС» остаются партнерами, при этом ПАО «СОЛЛЕРС» будет владеть долей 51% в уставном капитале совместного предприятия.

«Мы находимся на пороге нового этапа в долгосрочном партнерстве с Ford в России, – сказал Вадим Швецов, Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС». – Мы уверены, что решение сконцентрировать бизнес на сегменте легкого коммерческого транспорта позволит совместному предприятию повысить эффективность и заложить крепкий фундамент для дальнейшего роста».

Реструктуризация бизнеса предполагает завершение производства легковых автомобилей к концу июня 2019 г. с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г.Елабуга). Данные меры приведут к значительному сокращению штата сотрудников, которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций.

Ford Sollers совместно с партнерами продолжает переговоры по дальнейшим действиям, необходимым для проведения реструктуризации бизнеса.

«Решение, которое мы анонсируем сегодня, сложное, но необходимое для обеспечения конкурентоспособности Ford Sollers в долгосрочной перспективе. Ford Transit и линейка специальных версий на базе модели являются лидерами сегмента среди иностранных брендов и обладают большим потенциалом для дальнейшего укрепления позиций на российском рынке», – сказал Адиль Ширинов, президент и СЕО Ford Sollers.

Ford Sollers подтверждает, что все обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию легковых автомобилей будут выполнены в полном объеме.