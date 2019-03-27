Daimler может прекратить производство автомобилей Smart

Как сообщает издание Handelsblatt, компания Daimler до конца года будет принято решение о судьбе марки Smart и выпускаемых под данным брендом автомобилей. Отметим, что она является убыточной. Новый генеральный директор Daimler Ола Каллениус озвучит свое решение в течение 2019 года.
К слову, не так давно была опубликована информация о том, что автомобили Smart будет переведены на электротягу. Также отметим, что в США продаются электромобили Smart, а на рынке Европы со следующего года останутся только малолитражные модели с электрическими моторами.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru