Обновлённая линейка масел Castrol EDGE

Новейшая технология Fluid TITANIUM линейки Castrol EDGE снижает потери на трение до 20%

Производитель премиальных моторных масел Castrol запускает новое поколение моторных масел Castrol EDGE c запатентованной технологией Fluid TITANIUM. Обновленный продукт в условиях повышенных нагрузок трансформируется на молекулярном уровне, усиливая прочность масляной пленки, и тем самым снижает потери на трение, открывая совершенно новые возможности двигателя. Ощущение от ускорения, крутящего момента или скорости – то, что раскрывает потенциал автомобиля и позволяет получить удовольствие от вождения. Именно поэтому слоган обновленной линейки – «Живи на полную мощность».

Своей производительностью современные машины обязаны компактным, экономичным и экологичным двигателям, поэтому с развитием автомобильной отрасли уровень нагрузок значительно увеличивается. Возросшее давление в двигателе вызывает трение, которое приводит к потере его мощности на 10%, что недопустимо для тех, кто использует возможности своего автомобиля по максимуму.

Специалисты Castrol провели ряд дополнительных тестов и исследований, которые доказали, что Castrol EDGE с новой технологией Fluid TITANIUM изменяет свою структуру на молекулярном уровне и становится прочнее при увеличении нагрузки в двигателе. При снижении давления масло возвращается в изначальное жидкое состояние. Сперва с помощью самых твердых из известных натуральных веществ, а именно алмазов, помещенных в специальную установку, моторное масло (с добавлением кристаллов рубина) было подвергнуто давлению в 10 гПА. После этого масляная пленка просвечивалась лазером: при достижении определенного значения давления, свечение кристаллов меняется, показывая, что масло перешло из жидкого состояния в твердое. Это доказало, что технология Fluid TITANIUM ведет к изменению молекулярной структуры продукта.

Затем использование передового метода ультразвуковых исследований продемонстрировало увеличение прочности масляной пленки в пятне контакта кулачок распредвала – толкатель клапана. Также были испытаны фрикционные характеристики масла с помощью нового теста, который включал динамический метод исследования, где масло испытывалось в условиях, максимально приближенных к реальным.

Результаты исследования подтверждают, что линейка Castrol EDGE с технологией Fluid TITANIUM предотвращает контакт металлических поверхностей и снижает потери на трение до 20%1. Подробнее о проведенных исследованиях можно узнать на сайте компании в разделе «Доказательства преимуществ».

Весь ассортимент моторных масел обновленной линейки соответствует самым последним спецификациям и требованиям автопроизводителей, чтобы раскрыть все, на что на самом деле способен двигатель. Полностью синтетическое моторное масло Castrol EDGE, представляющее премиальную линейку масел Castrol, специально создано для высокотехнологичных двигателей, которые подвержены повышенным нагрузкам.

Продукты линейки становятся прочнее при увеличении давления, обеспечивая высокий уровень защиты двигателя в течение всего интервала замены масла даже при экстремальных нагрузках, и позволяют высвободить истинную мощность двигателя.

Для того чтобы добиться максимальной эффективности работы дизельного двигателя, было создано масло Castrol EDGE Turbo Diesel, рекомендованное ведущими мировыми автопроизводителями. Вместе с тем, в зависимости от разных условий движения и широкого диапазона температур двигатель получает высокий уровень защиты.

Для экстремальных условий суперкаров, спортивных автомобилей, гоночных машин и мощных дорожных автомобилей подходит Castrol EDGE Supercar. Это полностью синтетическое моторное масло обеспечивает максимальную производительность двигателей феноменальных мощностей.