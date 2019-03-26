INFINITI объявляет о старте продаж на территории Российской Федерации

INFINITI объявляет о старте продаж на территории Российской Федерации
Март 26 08:09 2019

В России стартуют продажи INFINITI через сайты официальных дилеров

Компания INFINITI объявляет о запуске сервиса онлайн продаж автомобилей через сайты официальных дилеров на территории РФ. Первым, кто интегрировал данную возможность на свой сайт, стал московский дилер INFINITI «Автоцентр на Таганке». В 2019 году компания планирует подключить к онлайн-продажам всю дилерскую сеть России.

Запустив сервис онлайн-продаж, компания INFINITI стремится упростить процесс покупки, сделав его максимально комфортным. Теперь покупатель в любом удобном месте и в удобное время в несколько кликов может не только определиться с выбором необходимой ему модели, но и забронировать понравившийся автомобиль, внеся предоплату через систему безопасных платежей.

Покупка автомобиля через сервис онлайн-продаж осуществляется в несколько простых шагов. Посетитель сайта дилерского центра заходит в раздел «Купить автомобиль онлайн», где ему предлагается выбрать понравившуюся модель, доступную у дилера. Заполнив форму и внеся предоплату, покупатель получает подтверждение заказа менеджером компании и определяет удобную для себя дату и время посещения салона. Последний шаг – получение автомобиля у дилера, где необходимо заключить договор на покупку и внести оставшуюся сумму. На месте покупатель может изменить решение о покупке – в таком случае, предоплата будет зачтена при покупке другой модели или же возвращена. Также предоплата будет учтена при покупке автомобиля в кредит.

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AMSRUS
AMSRUS

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