BENTLEY CONTINENTAL GT готовится покорить горную трассу пайкс-пик

Компания Bentley Motors возвращается на трассу легендарной гонки по подъему на холм Пайкс-Пик (Pikes Peak International Hill Climb), где 30 июня Bentley Continental GT попытается установить новый рекорд среди серийных моделей.

Bentley Continental GT, оснащенному высокотехнологичным 12-цилиндровым двигателем, предстоит преодолеть 12,42 мили и 156 поворотов в окрестностях Колорадо-Спрингс (США) для достижения абсолютного рекорда.



Новый Continental GT получил изготовленный вручную двигатель, мощность которого составляет 635 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 900 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,7 с. Передовая 48-вольтная система подавления кренов обеспечивает невероятные динамические характеристики. Турбонагнетатели Twin-scroll максимально нивелируют эффект турбоямы, а раздельное управление давлением непосредственного впрыска топлива на низких и высоких оборотах позволяет оптимизировать мощностные и моментные характеристики двигателя.

За команду Bentley вновь будет выступать двукратный обладатель неофициального титула «Король горы» пилот Рис Миллен. Знаменитый гонщик готов использовать весь свой опыт и мастерство для покорения трассы Пайкс-Пик и добиться за рулем Continental GT лучшего результата в одной из самых сложных в мире автомобильных гонок.

Рис Миллен отмечает: «Узнав, что Bentley планирует установить еще один рекорд на трассе Пайкс-Пик, я сразу согласился принять участие в этой гонке.Новый Continental GT с двигателем W12 – идеальный автомобиль, который может смело претендовать на новый рекорд. Я с нетерпением жду возможности вновь стать членом команды Bentley Motorsport и посвятить все оставшееся до старта время подготовке автомобиля».

Успех Миллена на трассе Пайкс-Пик за рулем Bentley Bentayga в 2018 году стал важным этапом для спортивного подразделения Bentley на пути к подготовке нового Continental GT к установлению рекорда 2019 года.