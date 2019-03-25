Volkswagen представил электроседан VW e-Lavida для Китая

Электрический седан VW e-Lavida создан специально для китайского рынка

Электрокар создавался специально для «поднебесного» авторынка. Как справедливо отмечают автоэксперты, получившееся «зеленое» авто мало чем отличается от бензиновых моделей VW.

Компания Volkswagen подготовила для своих китайских клиентов электрический седан VW e-Lavida. Интерес немецкой марки, в настоящее время активно продвигающей свои электрокары, к Поднебесной эксперты объясняют особым отношением местных жителей к экологически чистым машинам. На Китай сегодня приходится свыше половины глобальных продаж «зеленых» автомобилей. Если сравнивать электрическую новинку с бензиновыми моделями Volkswagen, то принципиальных отличий (не считая силовой установки) мы здесь не найдем.

Производитель немного видоизменил бамперы, а также переработал решетку радиатора. В салоне авто, в свою очередь, появилась новая комбинация приборов с аналоговыми шкалами. Цифровая «приборка» электроседану не положена.

136-сильный электромотор тот же, что и на европейской версии e-Golf. А вот емкость аккумуляторов пока держится в секрете. Известно, что без подзарядки e-Lavida сможет проехать 278 километров по циклу NEDC. Максимальная скорость новинки составит 150 км/ч. О ценах информации нет, однако специалисты не исключают, что прайсы на VW e-Lavida будут несильно отличаться от ценников на Nissan Sylphy Zero Emission. Именно этот седан считают главным конкурентом новинки от Volkswagen.

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