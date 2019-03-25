Volkswagen представил электроседан VW e-Lavida для Китая

Volkswagen представил электроседан VW e-Lavida для Китая
Март 25 17:07 2019

Электрический седан VW e-Lavida создан специально для китайского рынка

Электрокар создавался специально для «поднебесного» авторынка. Как справедливо отмечают автоэксперты, получившееся «зеленое» авто мало чем отличается от бензиновых моделей VW.

VW e-Lavida 1

Компания Volkswagen подготовила для своих китайских клиентов электрический седан VW e-Lavida. Интерес немецкой марки, в настоящее время активно продвигающей свои электрокары, к Поднебесной эксперты объясняют особым отношением местных жителей к экологически чистым машинам. На Китай сегодня приходится свыше половины глобальных продаж «зеленых» автомобилей. Если сравнивать электрическую новинку с бензиновыми моделями Volkswagen, то принципиальных отличий (не считая силовой установки) мы здесь не найдем.

Производитель немного видоизменил бамперы, а также переработал решетку радиатора. В салоне авто, в свою очередь, появилась новая комбинация приборов с аналоговыми шкалами. Цифровая «приборка» электроседану не положена.

VW e-Lavida салон

136-сильный электромотор тот же, что и на европейской версии e-Golf. А вот емкость аккумуляторов пока держится в секрете. Известно, что без подзарядки e-Lavida сможет проехать 278 километров по циклу NEDC. Максимальная скорость новинки составит 150 км/ч. О ценах информации нет, однако специалисты не исключают, что прайсы на VW e-Lavida будут несильно отличаться от ценников на Nissan Sylphy Zero Emission. Именно этот седан считают главным конкурентом новинки от Volkswagen.

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AMSRUS
AMSRUS

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