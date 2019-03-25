В сети появились шпионские снимки нового Kia Sorento

В сети появились шпионские снимки нового Kia Sorento
Март 25 10:07 2019

На днях в Сети были выложены шпионские снимки обновленного кроссовера KIA Sorento, замеченного во время тест-драйвов в Южной Корее

Модель обзавелась новой головной оптикой, массивной радиаторной решеткой, наружными зеркалами и серебристыми вставками на передних крыльях.

Модель создана на базе Hyundai Santa Fe, который недавно поступил в продажу. Под капотом авто будет бензиновый турбированный двигатель объемом 2 литра и мощностью 240 лошадиных сил. Также будет и дизельная версия объемами 2 и 2,2 литра мощностью 186 и 202 лошадиные силы. Моторы будут работать в паре с 8-ступенчатой коробкой передач. Привод – полный и передний.

kia sorento

Презентация кроссовера намечена на вторую половину 2019 года, а продажи – на начало 2020 года.
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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