Как выглядит и звучит гиперкар McLaren Speedtail, развивающий скорость 403 км/ч

Фантастически красивый и невероятно мощный гиперкар McLaren Speedtail

Британский гиперкар невероятно быстр, однако немалую долю эмоций от разгона дарит не только мощность, тяга и вожделенные секунды, но и звук. А с ним у Speedtail все прекрасно!

Нередко новинки мира экстремальных автомобилей выглядят более чем ожидаемо, хотя, конечно, способны потрясти динамикой и невероятной жадностью, с которой пожирают пространство. Но Speedtail не только очень быстрый – разгоняется до 300 км/ч за 12,8 с и выжимает до 403 км/ч. Он фантастически красив и обладает очень своеобразным экстерьером, отличающим его от других гиперкаров! Примерно такие же эмоции в свое время вызывал феноменальный Jaguar XJ220. В качестве непременного бонуса к Speedtail прилагается грозный рык двигателя. Какого, спросите вы? Очевидно, что наддувного и включенного в состав бензоэлектрической силовой установки совокупной мощностью 1050 л.с. Пока что это все подробности, которые соизволил огласить производитель.

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