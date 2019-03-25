Инженеры АЗЛК поделились снимками несостоявшегося проекта “Велар”

Одним из несостоявшихся проектов российского автопрома 90-х годов стал «Велар» – разработка инженеров АЗЛК

До сих пор информации о нем было мало, но бывшие инженеры АЗЛК, на частных началах создававшие новый автомобиль, поделились информацией о нем.

В конце 80-х и начале 90-х годов многие инженеры из-за острейшего кризиса покидали АЗЛК. Они создали собственный кооператив, который специализировался на автомобильном тюнинге. Чуть позднее было решено создать собственную модель – спортивное купе в стилистике тарга-родстера, что для советского авторынка было экзотикой.

Автомобиль должен был оснащаться трансмиссиями с передним и полным приводом, использовались оригинальные подвески МакФерсон. В то же время многие узлы практически без изменений перекочевали с Москвича 2141. Был спроектирован каркасно-панельный кузов с оптимизированной обтекаемостью.

«Велар» был ориентирован на ручную сборку, габариты были схожие с Москвичом, масса – всего 800 килограммов. К сожалению, вскоре проект был остановлен, хотя прототипы частично удалось создать «в железе». Уже в 1993 году специалисты стали покидать первый российский автомобильный стартап. Сейчас о «Веларе» напоминают только немногочисленные любительские фотографии.

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