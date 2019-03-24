Volkswagen-FAW презентовало три новые модели Jetta

Бюджетный бренд Jetta представил свои первые автомобили

Не дожидаясь автосалона в Шанхае, совместное предприятие Volkswagen-FAW презентовало три модели под новым народным брендом Jetta. Те же Volkswagen, но со специфичным дизайном и по другой цене.

Премьеру провели в китайском Чэнду – здесь же расположен завод Volkswagen-FAW, который станет сборочной площадкой для представленных новинок. В арсенале нового бренда пока три модели: два кроссовера и седан.

Jetta VS5 – пятиместный кроссовер, который является перелицованной копией VW Tharu. Удлиненная модификация этого SUV с салоном на 7 человек получила бесхитростное название Jetta VS7. Нетрудно догадаться, что в основе седана Jetta VA3 лежит Volkswagen Jetta, продающийся на рынке Китая.

Других подробностей о новинках пока не рассказали, что неудивительно, ведь презентационные экземпляры моделей показались на публике с полностью тонированными стеклами, сквозь которые невозможно разглядеть салон. С другой стороны, это правильно, ведь нужно же будет чем-то удивлять публику на апрельском автосалоне в Шанхае.

Тем не менее пользователи социальной сети Weibo, присутствовавшие на презентации, говорят, что VS5 получит “атмосферник” объемом 1.5 литра и турбированный двигатель на 1.4 литра. Варианты КПП: 6-скоростная “механика” и “робот” 7DSG. Для VS7 приготовили два турбомотора, их рабочий объём 1.4 и 2.0 литра. “Начинка” седана, очевидно, тоже повторит “донорскую”.

Volkswagen-FAW будут ходить с козырей: первым на рынок выйдет кроссовер – VS5. Это случится в сентябре. По другим моделям сроки остаются неизвестными. Но опять же по информации присутствовавших на презентации, кроссовер Jetta VS7 появится в продаже лишь в 2020 году.

Реализация моделей Jetta будет осуществляться через собственную дилерскую сеть бренда. До конца 2019 года СП планирует открыть порядка 200 шоурумов. Ожидается, что цена новинок окажется ниже, чем на “донорские” Volkswagen.

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