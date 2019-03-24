Ралли Азорских островов: россияне получают первые очки в сезоне

Первый полноценный день на ралли Азорских островов подошел к завершению – Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов удерживают лидерство в абсолютном зачете гонки

Пилотируя новый автомобиль, Лукьянюк совмещает процесс его изучения с возможностью накопить зачетные очки нового сезона чемпионата. Автомобиль Citroen C3 R5, подготовленный французской командой SainteLoc Racing, проходит свои первые километры в гоночном режиме, до этого машину, которая лишь недавно появилась в данной спортивной категории, испытывали только на тестах.

Алексей Лукьянюк, пилот: «Всё началось с большой суматохи – организаторы установили очень небольшую норму времени, чтобы добраться до первого спецучастка, плюс в ней же сделали зону заправки, весовой контроль – на всём этом потеряли кучу времени. Пришлось гнать до первого спецучастка, еле успели. Алексей (штурман) впопыхах выставлял давление в колесах, потом запрыгнул в машину, а его подшлемник остался сзади. Потом начал нервно пристёгиваться – один из плечевых ремней выпал назад через отверстие в спинке сиденья. Кое-как всё успели, но как только стартовали, успокоились и поехали.Машина работает чётко, сегодня меньше замечаний к ней, есть кое-какие нюансы, но это всё – рабочие моменты. Спецучастки сегодня красивые, интересные, сложные. К счастью, погода впервые за четыре года, что мы сюда приезжаем, была солнечная и ясная. Не было ни разу, чтобы мы проезжали, легендарный спецучасток «Сете-Сидадеш» дважды без тумана. Сейчас красота и для зрителя, думаю, было интересно. На одном из спецучастков переоценил моментную характеристику двигателя – машина заглохла на второй передаче. Потеряли 6-7 секунд пока заводили её. В принципе, ничего страшного. Я надеялся получить отрыв в полминуты сегодня, а получилось даже больше – сорок секунд, и мы выиграли все спецучастки кроме одного. Вторую секцию проехали с двумя «запасками», на всякий случай, потому что местами очень узко и рядом с дорогой много камней. Если кто-то хоть чуть-чуть коснётся, они могут высыпаться на дорогу, и будет большая проблема с двумя проколами. Машина управляется очень хорошо, я очень доволен прошедшим днём. Сейчас надо отдохнуть, поесть, проверить завтрашние спецучастки и отдыхать: ещё пол гонки впереди!»

Принципиальным соперником для экипажа двух Алексеев стал местный пилот, неоднократно становившийся победителем чемпионата Азорских островов – Рикьярдо Моура. В прошлые годы он не раз выигрывал островное ралли, однако, в текущем сезоне его скорость значительно ниже скорости лидера.

Вчерашний соперник «Лукаса» Пьер-Луи Лубэ сегодня не показывал давешней уверенности – француза несколько раз разворачивало на спецучастках, и пилот жаловался на непростые для себя трассы. На финише завершившегося дня Лукьянюка и Моуру разделяет 40 секунд и завтра состоится решающее сражение.

Зачет ERC-2

Что касается экипажа россиян, принимающих участие в серийном зачете ралли Азорских островов, то у Сергея Ременника и Марины Даниловой этот день сложился не столь позитивно, как предыдущий. Завершив четверг в статусе лидера зачетной группы ERC-2, сегодня Ременнику пришлось уступить лидерство Хуану-Карлосу Алонсо.

У испанца день выдался нервным и даже казалось, что уже всё потеряно: получив прокол на первом спецучастке дня и ударив автомобиль о дорожное ограждение, он потерял разом полминуты относительно результата Сергея Ременника. Затем отрыв увеличился до семи минут – этому способствовал прокол еще одного колеса, в то же время не выдержало сцепление и обнаружилась проблема с карданным валом.

Но, приятели и соперники на гоночной трассе, можно сказать, разделили неприятности поровну – во второй половине дня настала очередь Ременника. Сломавшийся гидроусилитель руля «стоил» около минуты и был лишь намеком на новые неприятности.

Всего через несколько сотен метров после старта второго проезда 24,17-километрового СУ «Сете-Сидадеш» на Mitsubishi Lancer Evo X спустило колесо, а затем и второй прокол сократил отставание с семи минут до 43 секунд перед заключительным спецучастком дня.

Сергей Ременник, пилот: «День начался очень хорошо, этому даже не смогла помешать моя излишне оптимистичная езда на финишных километрах спецучастка по вулкану. Достаточно простой и широкий поворот, в котором машина про скользила до вала, стукнувшись там задней частью, а рядом такая стена, метра два высотой, «мордой» в нее ткнулись. Обратно на дорогу отбросило в нужном направлении, поехали дальше, только чуть сбавили темп. Во время дневного сервиса механики отремонтировали эти повреждения.

А во второй половине потихоньку всё пошло не так. Сначала гидроусилитель пропал (нашли причину, затянули соединение и долили жидкости – заработал), потом на «радостях» пробил колесо – меняли, потом еще раз колесо бахнули… Всё бы ничего, до заключительного спецучастка у нас оставалось 40 секунд преимущества над Алонсо, но… перед стартом суперспешла поворачиваю ключ в замке зажигания – просто ничего не происходит, хотя аккумулятор работает, лампочки горят. ».

В субботу экипаж воспользуется возможностью стартовать по системе «ралли2», получив к своему результату штрафное время за пропущенный спецучасток.

Завтра экипажам предложены пять скоростных участков, но протяженность каждого впечатляет: два десятка километров по извилистым дорогам тропического острова заставят каждого пилота предельно мобилизовать свои концентрацию и внимание.