Новый Porsche Cayenne может стать электромобилем

Пятиместный среднеразмерный спортивный кроссовер производства немецкой автомобилестроительной компании Porsche может превратиться в электромобиль Cayenne.
Топ-менеджер по продажам и маркетингу марки Porsche Вольфганг Бутчек в своем заявлении отметил, что стратегическое развитие немецкого автомобилестроения подразумевает наличие в модельном ряду Cayenne модификаций, представленных как топливными, так и электрифицированными силовыми установками.
Компания ожидает эволюции в области аккумуляторов, и, если они выйдут на нужный Porsche уровень, то полностью электрический кроссовер Porsche Cayenne сойдет с конвейера в 2025 году.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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