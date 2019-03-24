Новый Porsche Cayenne может стать электромобилем

Новый Porsche Cayenne может стать электромобилем
Март 24 18:02 2019

Porsche Cayenne нового поколения может стать электромобилем

Пятиместный среднеразмерный спортивный кроссовер производства немецкой автомобилестроительной компании Porsche может превратиться в электромобиль Cayenne.

Топ-менеджер по продажам и маркетингу марки Porsche Вольфганг Бутчек в своем заявлении отметил, что стратегическое развитие немецкого автомобилестроения подразумевает наличие в модельном ряду Cayenne модификаций, представленных как топливными, так и электрифицированными силовыми установками.

Porsche Cayenne E-Hybrid

Компания ожидает эволюции в области аккумуляторов, и, если они выйдут на нужный Porsche уровень, то полностью электрический кроссовер Porsche Cayenne сойдет с конвейера в 2025 году.

Источник

На тему:

  Article "tagged" as:
CayennePorsche
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Пилотная партия “Кортежа”

Пилотная партия “Кортежа” 6

Автомобили проекта «Кортеж» поступят в открытую продажу под брендом Aurus

Автомобили проекта «Кортеж» поступят в открытую продажу под брендом Aurus 2

KIA помогла провести церемонию жеребьевки отборочного турнира ЧМ по футболу-2018

KIA помогла провести церемонию жеребьевки отборочного турнира ЧМ по футболу-2018 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.