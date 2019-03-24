550 л.с. под капотом ГАЗ М-20

Экстремальная “Победа”, которая рвет спорткары

Когда эта черная молния проносится мимо вас, то может показаться, что пространство всколыхнул ГАЗ М-20. Но “Победы” так не ездят!

Пора раскрыть карты. Автомобиль из Костромской области, расправляющийся со спорткарами и творящий другие чудеса, лишь имитирует знаменитую советскую машину. Проект создавался в течение более чем четырех лет, поскольку у автора монстра не всегда имелась на то возможность, в два этапа.

На первом был построен багги (или, скорее, шасси с силовой пространственной структурой), а на втором он обрел уже “победные” черты. Силовой агрегат и полный привод, разумеется, не отечественный, а от Mitsubishi Lancer Evolution. Двигатель доработан, причем основательно – он развивает 550 л.с. Привод, естественно, полный. В результате получился легкий и очень быстрый и к тому же, судя по всему, отлично управляемый автомобиль! Браво!

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