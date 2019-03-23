Новый дилерский центр KIA «ОптимаАвто» открылся в Волгограде

В Волгограде открылся новый дилерский центр KIA

В Волгограде состоялась церемония открытия нового дилерского центра KIA «ОптимаАвто», расположенного по адресу проспект Ленина, дом 122 – на основной магистрали города.

В южном регионе действуют 26 дилеров бренда KIA, три из них – в Волгограде. В 2018 году здесь продано свыше 28 000 автомобилей, при этом доля рынка составила 13,6%. По всей России в прошлом году клиентам были поставлены 227 578 новых автомобилей KIA, что стало абсолютным рекордом Kia Motors Rus за 10 лет деятельности. Открытие первого дилерского центра Kia под управлением ГК «Агат» дает старт новому партнерству с одним из лидеров рынка и позволит бренду упрочить свои позиции в быстро растущем регионе.

Новый дилерский центр «ОптимаАвто» общей площадью более 2 900 кв. м. оформлен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб» (Red Cube). Просторный шоу-рум площадью более 865 кв. м. предлагает современное и удобное пространство для клиентов с целью оставить положительные впечатления от посещения дилерского центра.

Слесарный цех площадью 973 кв. м оборудован 17 постами для слесарного ремонта. Многоуровневый склад площадью 530 кв. м способен вместить достаточное количество запасных частей, необходимых для обслуживания автомобилей. Для комфорта клиентов предусмотрены бесплатный Wi-Fi, зона отдыха, кафе и детский уголок.

Дилерский центр KIA «ОптимаАвто» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование. Дилерский центр также осуществляет обслуживание корпоративных парков.

Сотрудники нового дилерского центра KIA «ОптимаАвто» прошли обучение в «Академии KIA» и следуют высоким стандартам бренда в области качества обслуживания.

В настоящее время в 100 городах России работает 196 дилерских центров KIA.