УАЗ продолжает разработки нового кроссовера 3170

УАЗ возобновил работу над проектом кроссовера УАЗ 3170

По информации портала 32cars.ru со ссылкой на представителей марки, отечественные специалисты заручились поддержкой итальянского ателье Pininfarina. Первые идеи по созданию кроссовера принадлежат именно его инженерам.

Судя по появившимся в интернете эскизам, у новой модели наблюдается поразительное сходство с кроссовером Chevrolet Niva. Ожидается, что новый внедорожник от УАЗ по габаритам будет превосходить конкурента.

Напомним, что по первоначальным планам компании, под капотом внедорожника проекта «3170» должен был расположиться 2,3-литровый двигатель с отдачей в 170 л.с. Кроме того, модель может получить безальтернативный полный привод. Более подробную информация о новинке пока отсутствует, но специалисты прогнозируют дебют «УАЗ-3170» уже в 2020 году.

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