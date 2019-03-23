Renault представил рейтинг лучших дилерских сетей

Итоги международного проекта Renault – Dealer of the Year 2018

По результатам Глобального рейтинга дилерской сети 2018 в рамках международного проекта Dealer of the Year лучшими дилерами Renault стали: «РЦ Кемерово» Кемерово, «Авто-Белогорье» Белгород, «Лант» Тольятти, «Элвис» Саратов, «РТДС» Москва, «Престиж» Калуга, «Лаки Моторс» Екатеринбург, «Стандарт» Ростов-на-Дону, «Евразия» Омск, «Сатурн-Р» Пермь, «КАН-АВТО-6» Казань, «СиалАвтофранц» Красноярск, «Автомир Премьер» Новокузнецк, «Ноев Ковчег» Рязань, «РТДС Центр» Тамбов, «Возрождение» Орел, «ААА-Моторс» Ростов-на-Дону.

Среди победителей 2018 года есть партнёры, удерживающие лидирующие позиции в Глобальном рейтинге дилерской сети на протяжении 3 лет подряд – «Престиж» (Калуга), «Лаки Моторс» (Екатеринбург) и «Стандарт» (Ростов-на-Дону), а также один дилер, завоевавший «5 звёзд» 4 раза за последние годы – «РТДС» (Москва).

В основе методики оценки Глобального рейтинга дилерской сети 2018 лежат 40 критериев, объединенных в 8 категорий: физические стандарты, коммерческие стандарты, финансовые стандарты, продажи автомобилей, послепродажное сопровождение, качество, корпоративные продажи, маркетинг. В рамках проекта оценивается деятельность всех официальных дилерских центров Renault на территории России. В зависимости от результатов работы дилерского центра его рейтинг может варьироваться от 1 до 5 «звёзд».

Проект Dealer of the Year (DOTY) проводится в России с 2009 года. Целью проекта является оценка дилеров по комплексному показателю, включающему ключевые аспекты работы дилерского центра. Участие дилеров в проекте служит мотивацией для соответствия международным стандартам работы компании Renault, что способствует повышению эффективности работы дилерской сети по всем коммерческим направлениям. Несмотря на усложняющиеся стандарты, с каждым годом всё больше дилеров соответствуют высокому статусу «5 звёзд»: от 1 дилера в 2015 году до рекордных 17 дилеров по итогам 2018 года.