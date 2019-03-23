Новый Mercedes-Benz GLC – свобода и комфорт передвижения

Новое купе Mercedes-Benz GLC

Внимание ему гарантировано: спустя всего несколько недель после презентации внедорожника GLC Mercedes-Benz представляет купе GLC. Следующее поколение этой успешной модели абсолютно органично и умело сочетает в себе спортивность купе с функциональностью внедорожника. Результатом этого стал автомобиль для индивидуалистов, которые особо ценят экстраординарную внешность, максимальную свободу и передовые технические решения.

Благодаря своим инновационным технологиям, интеллектуальным вспомогательным системам и новой линейке двигателей данное купе является олицетворением спортивности, безопасности и экономичности.

Купе GLC впечатляет своим эффектным обликом, инновационными вспомогательными системами, новой палитрой двигателей и мультимедийной системой MBUX – Mercedes-Benz User Experience новейшего поколения с её разнообразными способами управления. Возможности вспомогательных систем расширились, в частности, за счёт добавления функции предупреждения при выходе, функции формирования коридора для проезда спасателей и функции экстренного торможения при приближении к концу пробки. Ещё одной новинкой стала здесь система помощи при маневрировании с прицепом, оказывающая поддержку при маневрировании задним ходом.

Завораживающий облик задней части купе: элегантный дизайн экстерьера

Купе GLC характеризуется динамичным обликом и элегантностью линий дизайна. К отличительным признакам внедорожника относятся здесь внушительная передняя часть кузова, атлетичные формы и применяемые на серийной основе хромированные детали защиты кузова снизу как спереди, так и сзади. Присущий же купе характер проявляется в дугообразном силуэте с ниспадающей линией крыши и закруглённым задним стеклом.

Ярким акцентом служит здесь передняя часть кузова с энергично очерченной решёткой радиатора в «бриллиантовом» стиле с интегрированной звездой и одной, как это принято в случае купе, ламелью; дополняют эту картину выразительные воздухозаборники и новый контур светодиодных фар головного освещения повышенной мощности, которые применяются на серийной основе.

Насколько гармонично элементы дизайна купе могут сочетаться с таковыми внедорожника, купе GLC наглядно демонстрирует с помощью ниспадающей линии крыши, идеально вписывающегося в силуэт остекления и «линии характера» в сочетании обращающим на себя внимание хромированным молдингом вдоль высокого борта кузова; с помощью «мускулистых» плеч и световой грани, восходящей в направлении задней части кузова.

Кроме того, динамичные пропорции и солидный дорожный просвет проясняют потенциал возможностей купе GLC – географию его использования, которая варьируется от гладкого асфальта до трасс без твёрдого дорожного покрытия.

Интеллектуальность плюс комфорт: интерьер

В салоне данного купе легко обнаружить роскошь, которая характеризуется завершённостью форм, и само собой разумеющуюся обращённость к пользователю. Как это и свойственно автомобилям Mercedes-Benz, интерьеру здесь придаётся подчёркнуто большое значение. Особое внимание уделено оформлению приборной панели и центральной консоли с её плавным силуэтом.

Большая цельная секция центральной консоли протянулась здесь изгибом от центральных дефлекторов обдува до центрального подлокотника. В салоне ощущается атмосфера благородства; качество исполнения соответствует высоким ожиданиям. Для оформления интерьера представлен совершенно новый цвет – «серая магма». Многофункциональное рулевое колесо с полностью переработанным дизайном предлагается в двух вариантах исполнения.

Кроме того, оно задаёт новые стандарты – благодаря возможности управлять с него активной системой поддержания безопасной дистанции DISTRONIC и его сенсорным кнопкам Touch Control для управления комбинацией приборов и информационно-развлекательной системой, а также благодаря наличию акустической обратной связи.

Многофункциональная сенсорная панель на центральной консоли дополнительно повышает комфорт управления, заменяя собой поворотно-нажимную кнопку (контроллер), в то время как информационно-развлекательная система получила более крупные дисплеи с сенсорным экраном – с диагональю 12,3 дюйма для комбинации приборов плюс 7-дюймовый с разрешением 960 x 540 пикселей, а также с диагональю 10,25 дюйма и разрешением 1920 x 720 пикселей – в качестве центрального дисплея.

Кроме того, мультимедийная система MBUX – Mercedes-Benz User Experience новейшего поколения отличается интуитивно понятной логикой управления и разнообразными способами управления. Для взаимодействия с информационно-развлекательной системой автомобиля GLC доступно в совокупности пять разных возможностей:

• Посредством сенсорного управления на мультимедийном дисплее в центре

• С помощью сенсорных кнопок Touch Control на многофункциональном рулевом колесе

• Через многофункциональную сенсорную панель на центральной консоли

• Посредством (предлагаемого в качестве опции) управления жестами в сочетании с интерьер-ассистентом

• С помощью голосового управления, активируемого произнесением ключевой фразы «Привет, Мерседес!»

Доступная в качестве опции функция управления комфортом ENERGIZING соединяет вместе работу различных систем в автомобиле с целью создания оптимальной по комфорту обстановки в нём. Учитываются здесь такие параметры, как световое и музыкальное настроения, климат-контроль, подходящие музыка/видео, а также функция массажа, подогрев и вентиляция сидений. При этом фитнес-тренер ENERGIZING COACH использует данные, поступающие от автомобиля и из окружающего мира, чтобы рекомендовать одну из программ, учитывая конкретную ситуацию и индивидуальные особенности.

До самого современного уровня были подняты и возможности вспомогательных систем, в частности, за счёт добавления функции предупреждения при выходе, функции формирования коридора для проезда спасателей и функции экстренного торможения при приближении к концу пробки. Новинкой стала здесь система помощи при маневрировании с прицепом, оказывающая поддержку, прежде всего, при маневрировании задним ходом. При этом посредством комплекса датчиков в шаровой головке фаркопа и магнитного кольца замеряется угол между автомобилем-тягачом и прицепом. Система камер 360° обеспечивает отличный панорамный обзор, картинка с неё на дисплее стала значительно лучше.

Повышение экономичности: новые двигатели

Купе GLC выйдет на рынок с новыми двигателями; в течение года палитра предлагаемых моделей расширится. Все дизельные версии уже сейчас удовлетворяют требованиям экологического стандарта Euro 6d (RDE, Real Driving Emissions = Выбросы в реальных условиях движения 2-го этапа), которые начинают действовать с 2020 г. Достигается это за счёт расположения непосредственно на двигателе термически изолированной системы нейтрализации ОГ.

Она состоит из дизельного катализатора окисления (DOC), сажевого фильтра с функцией каталитического нейтрализатора SCR (sDPF), а также каталитического нейтрализатора SCR с впрыскиванием реагента AdBlue. Возможности данной системы расширяются за счёт использования дополнительного нейтрализатора селективного каталитического восстановления (SCR = Selective Catalytic Reduction) с катализатором блокировки аммиака (ASC) в выхлопном тракте автомобиля GLC.

О купе GLC вкратце

• Выразительный дизайн: своей стильным обликом купе нового поколения подчёркивает саму суть философии дизайна «Чувственной простоты», объединяя в себе гибкость внедорожника с чувством стиля и спортивностью, столь присущим купе. Передняя стойка кузова имеет более пологий наклон, соответственно ниже проходит и линия крыши. Свой экстраординарный характер данная модель приобретает благодаря решётке радиатора в «бриллиантовом» стиле, которая доступна в серебристом либо – при заказе пакета Night – в чёрном исполнении и хромированный молдинг которой «подхватывает» формальные элементы защиты кузова снизу.

Внимание на себя обращают, кроме того, серийно устанавливаемые светодиодные фары головного освещения повышенной мощности с дизайном в стилистике факела и неповторимым световым рисунком. Элегантный ход линий придаёт компактную завершённость задней части кузова с её по-новому оформленным диффузором, выполненным в сочетании с защитой кузова снизу и патрубками глушителей, и с полностью светодиодными задними фонарями.

• Инновационная телематика MBUX: данная комбинация из дисплея с управлением через его сенсорный экран, маршрутной навигации с дополненной реальностью, интеллектуального голосового управления через переговорную кнопку либо через произнесение ключевой фразы «Эй, Мерседес!», сетевой интеграции и пользовательского интерфейса делает теперь и купе GLC автомобилем, оснащённым по последнему слову техники.

• Подвеска: помимо серийно устанавливаемой спортивной подвески с адаптивным регулированием силы амортизации можно выбрать предлагаемую в качестве опции подвеску DYNAMIC BODY CONTROL с плавно регулируемыми амортизаторами в сочетании со стальными пружинами на передней и задней осях. В зависимости от дорожной ситуации, скорости движения и состояния дорожного покрытия сила амортизации во взаимодействии с характеристиками двигателя, трансмиссии и рулевого управления регулируется индивидуально для каждого колеса. Для ещё большего комфорта и большей спортивности доступна также пневматическая подвеска AIR BODY CONTROL.

• Усовершенствованные вспомогательные системы: Активная система поддержания безопасной дистанции DISTRONIC и активная система помощи в рулевом управлении оказывают водителю ещё более комфортную поддержку в деле соблюдения безопасного интервала и в рулевом управлении, так что скорость в поворотах и при приближении к перекрёсткам регулируется теперь автоматически. Активная система помощи в рулевом управлении помогает сформировать коридор для проезда спасательных служб и при перестроении.

Угрозу столкновения можно уменьшить за счёт функции поворота активной системы экстренного торможения, которая инициирует торможение в случае, если водитель не заметил встречное движение при повороте через встречную полосу.

• Двигатель: купе GLC получает экономичные четырёхцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели новейшего поколения. Дизельные агрегаты уже сейчас удовлетворяют требованиям Euro 6d.

Купе GLC нового поколения объединяет в себе экстраординарность со взыскательностью и подобным сочетанием стиля с потенциалом вновь подтверждает своё лидерство: в настоящий момент автопроизводитель Mercedes-Benz представлен в сегменте SUV семью очень успешными моделями (GLA, GLC, GLC купе, GLE, GLE купе, GLS, G-Класс).

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