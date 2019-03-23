Новое решение от Skoda: встроенная воронка для бачка стеклоочистительной жидкости

Инженеры ŠKODA представляют еще одно решение в духе Simply Clever, которое традиционно делает ежедневное использование автомобилей марки еще более простым и удобным

Встроенная в крышку бачка стеклоочистительной жидкости воронка впервые появится в модели Skoda Scala.

Любой владелец автомобиля сталкивался с ситуацией, когда, наполняя бачок стеклоочистительной жидкости, часть ее проливалась в подкапотное пространство. Чтобы решить данную проблему, инженеры ŠKODA разработали специальную крышку, которая при открывании трансформируется в воронку.

Новинка в духе Simply Clever впервые появится на компактной модели ŠKODA SCALA, старт продаж которой запланирован в мае этого года. «Умной» крышкой также будет оснащаться городской SUV KAMIQ и все новые модели чешского бренда, а для ранее выпущенных автомобилей марки она будет доступна в качестве оригинального аксессуара.

Инновационные решения в духе Simply Clever

Концепция Simply Clever впервые появилась в 2003 году, когда на автосалоне во Франкфурте ŠKODA представила концепт-кар ROOMSTER. Интеллектуальное оснащение автомобиля, которое включало в себя второй ряд сидений с возможностью продольной регулировки и поворотные передние кресла, было хорошо принято публикой.

Эта реакция вдохновила инженеров ŠKODA на разработку других «умных» решений. Зонтик в передней двери и скребок для льда в лючке бензобака, с помощью которого теперь можно проверить глубину протектора шин, – эти удобные элементы уже стали классикой, визитной карточкой ŠKODA.

Сегодня чешский бренд предлагает своим клиентам более 60 решений в духе Simply Clever. В их числе съемный контейнер для мусора в дверях, отделение для солнцезащитных очков, держатель для бутылок на центральной консоли, который позволяет открывать их одной рукой, и сетчатые карманы для мелочей на внутренних боковинах передних сидений.

Кроме того, светоотражающие жилеты, держатель парковочных талонов на боковой стойке у ветрового стекла со стороны водителя, складные столики, крючки для одежды в салоне и целая система креплений в багажном отделении – все это упрощает ежедневное использование автомобиля.