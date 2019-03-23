Jaguar Land Rover выиграл суд у китайской компании за плагиат Range Rover Evoque

Jaguar Land Rover засудил китайскую компанию за плагиат

Суд пекинского района Чаоян вынес окончательное решение в разбирательстве по поводу кроссовера Landwind X7, который является нелицензионной копией модели Range Rover Evoque первого поколения.

По решению суда, производство, продажи и все маркетинговые мероприятия кроссовера Landwind X7 должны быть немедленно прекращены, а пострадавшая сторона получит материальную компенсацию. По сообщению британского автопроизводителя, это первый подобный случай в практике защиты прав на интеллектуальную собственность в Китае.

До недавнего времени китайские суды всегда вставали на сторону местных производителей. Даже иск концерна General Motors против компании Chery, по поводу внешности хэтчбека Matiz, не был удовлетворен, а говорить про менее явные примеры заимствования вовсе не стоит.

До недавнего времени китайские суды всегда вставали на сторону местных производителей. Даже иск концерна General Motors против компании Chery, по поводу внешности хэтчбека Matiz, не был удовлетворен, а говорить про менее явные примеры заимствования вовсе не стоит.

Процесс разбирательства по поводу копирования Evoque получился очень затяжным, британская сторона возмущалась плагиатом еще во время премьеры кроссовера Landwind X7 на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2014 года. А после выхода кроссовера на рынок в 2015 году, британцы подали в суд на ее производителя, фирму Jiangling Motor Holding. Китайская компания Jiangling, предвидя сложности, полтора года назад слегка изменила дизайн спорной модели. Однако пекинский суд был непреклонен, внешность кроссовера Landwind X7 повторяет пять уникальных черт модели Range Rover Evoque, а потому является плагиатом.

Этот прецедент победы глобального концерна в Поднебесной задает теперь новый вектор развития китайского автопрома. Впрочем, наиболее успешные и известные китайские юренды уже достаточно давно отказались от практики клонирования моделей. Вместо этого они предпочитают платить известным западным дизайнерам.

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