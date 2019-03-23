Экономичное вождение от Ford – реальность современного мира

Ford представил систему помощи по экономичному вождению Ford EcoGuide

Многие водители знают, что можно экономить топливо, реже нажимая на педаль газа. Ford впервые на коммерческом автомобиле представляет технологию, которая помогает добиться еще большей топливной экономичности за счет правильно рассчитанного торможения. Система оценивает обстановку впереди и даже за пределами поля зрения и подсказывает водителю, когда нужно замедлиться, чтобы избежать резкого торможения.

Система помощи по экономичному вождению EcoGuide компании Ford использует встроенную в автомобиль систему спутниковой навигации для прогнозирования дорожной ситуации и предлагает наиболее экономичный способ вождения. Она анализирует стиль вождения и даёт обратную связь через приборную панель, помогая достичь наибольшей экономичности с учётом дорожной обстановки.

«Каждому приходилось внезапно тормозить, если поворот оказался круче ожидаемого, а потом опять разгоняться. EcoGuide поможет избежать таких ситуаций, экономя топливо, время и повышая спокойствие водителя», – заявил Майкл МакДона (Michael McDonagh), главный технический директор глобальной программы Transit в Ford of Europe.

В первую очередь Ford введёт EcoGuide на новых Ford Transit, фургоне Transit Custom и микроавтобусе Tourneo Custom в середине 2019 г.

«Плавное вождение и как можно более точная оценка дороги впереди, позволяющая избежать слишком резкого торможения и разгона, могут помочь уменьшить расход топлива на 12 процентов», – говорит Ребекка Эштон, глава отдела политики и исследований британской организации IAM RoadSmart, занимающейся безопасностью на дорогах и предлагающей курсы экономичного вождения, одобренные британской организацией Energy Saving Trust.

Смена привычек повышает экономичность

EcoGuide помогает пользователям повысить плавность вождения благодаря информации со спутниковой навигационной системы Ford. Водитель получает предупреждения о перекрёстках, уклонах и поворотах, а также об ограничениях скорости, в виде соответствующих пиктограмм на приборной панели. Они говорят водителю о том, что необходимо замедлиться или двигаться накатом.

Кроме того, отдельный индикатор на приборной панели рекомендует оптимальную передачу, также позволяющую избежать излишнего торможения или разгона.

Кроме того, EcoGuide дает водителям обратную связь об экономичности их вождения, показывая ореол вокруг цифрового указателя скорости, размер которого подсчитывается на основе анализа разгона, торможения, времени движения с постоянной скоростью и стиля переключения передач. Если водитель переходит на более экономичный стиль вождения, то ореол увеличивается, а в конце каждой поездки можно увидеть отчёт.