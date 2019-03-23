Автобус и городской грузовик MAN получили премию iF Design Awards

Городской автобус MAN Lion’s City и концептуальный городской грузовик MAN CitE удостоены премии iF Design Awards

Производитель коммерческого транспорта MAN Truck & Bus отмечен сразу двумя наградами престижной премии iF Design Awards. Первую награду в сфере дизайна iF Design Award 2019 получил новый городской автобус MAN Lion’s City в категории «Автомобили, транспортные средства, велосипеды». Второй награды iF Gold Award удостоился грузовик MAN CitE, который одержал победу в категории «Профессиональная концепция мобильности», оставив позади другие высококлассные разработки в области дизайна легковых автомобилей и мотоциклов.

MAN CitE — абсолютно новый автомобиль, специально спроектированный для доставки товаров в условиях города

MAN CitE представляет собой предсерийный прототип полностью электрического грузовика, который в будущем может использоваться курьерскими службами и транспортными фирмами для экологически чистой и бесшумной доставки товаров в густонаселенных районах города. Автомобиль уже произвел фурор на выставке коммерческого транспорта IAA в Ганновере.

Жюри отметило, что команде дизайнеров MAN удалось полностью переосмыслить концепцию городского развозного автомобиля и создать абсолютно новую категорию транспортных средств. Еще на этапе проектирования дизайнеры продумали даже интеллектуальную систему управления аккумуляторными батареями и зарядкой.

По мнению членов жюри, MAN CitE полностью изменил представление о грузовиках: «Эргономичная конструкция кабины создает открытое рабочее пространство для водителя, которое включает в себя все необходимые коммуникационные устройства. Яркий дизайн кузова объединяет несколько функциональных зон, которые подчеркиваются едиными стилевыми элементами». В результате, по мнению экспертов iF, получился «абсолютно инновационный и ориентированный на будущее» автомобиль.

Хольгер Коос (Holger Koos), руководитель департамента дизайна транспортных средств MAN Truck & Bus, поясняет: «При проектировании автомобиля мы уделили большое внимание улучшению эргономики. Благодаря низкой подножке, плоскому полу кабины и доступу через компактную раздвижную дверь со стороны пассажира мы сделали повседневную работу водителя развозного грузовика более комфортной. Автомобиль оснащен системой камер для обеспечения оптимального кругового обзора, что существенно повышает безопасность в условиях городского движения.

MAN Lion’s City — новое поколение городских автобусов MAN Truck & Bus

В первую очередь городские и туристические автобусы марок MAN и NEOPLAN стали олицетворением первоклассного дизайна. В четвертый раз подряд автобус MAN Truck & Bus стал обладателем премии iF Design Award. Такого успеха не удалось добиться ни одному производителю автобусов.

Большое впечатление на членов жюри произвел современный и элегантный облик автобуса MAN Lion’s City. Динамичные, не теряющие своей актуальности контуры придают автобусу неповторимый внешний вид и вместе с тем подчеркивают модульный характер конструкции. Внешне новый городской автобус отличается характерным для марки MAN дизайном.

Наряду с привлекающей внимание светодиодной головной оптикой со световой полосой и типичной для автобусов MAN черной декоративной накладкой с хромированной вставкой также бросается в глаза увеличенная площадь остекления боковых стенок кузова. Это не только создает визуальное ощущение динамики, но и позволяет снизить общую стоимость владения на протяжении жизненного цикла автобуса.

Задняя часть нового MAN Lion’s City с инновационными задними светодиодными фонарями выдержана в черном цвете, что является отличительным знаком модели. Кроме того, обеспечивается оптимальный доступ к обслуживаемым узлам и компонентам.

Благодаря применению новых материалов и технологий городской автобус не только смотрится стильно, он стал легче и надежнее. Кроме того, повысилось удобство эксплуатации.

Концепция цветов и отделки в сочетании с новой концепцией освещения, включающей в себя мягкую подсветку, создают комфортную и приятную атмосферу в салоне. Благодаря этому безбарьерное пространство салона выглядит более просторным, удобным и светлым. Эргономичное рабочее место водителя также впечатляет функциональностью и эстетичностью.

Дизайн коммерческих автомобилей — творческое единство в рамках широкого ассортимента продукции

«Мы гордимся тем, что в этом году получили награды в сегменте грузовых автомобилей и автобусов. Это доказывает, что дизайн коммерческого транспорта MAN в настоящее время занимает лидирующие позиции в мире. Для меня важно, что дизайн всех наших автомобилей всегда отражает классические элементы нашей марки. А это непростая задача, учитывая тот факт, что мы производим самые разные типы транспортных средств, от фургонов и развозных грузовиков до седельных тягачей и городских или туристических автобусов. Мы стремимся к тому, чтобы с первого взгляда было понятно — это автомобиль MAN. Вот почему наш коммерческий транспорт при всех своих различиях всегда выполнен в едином стиле», — так описал Коос основную цель своей команды.

Премия iF Design Award вручается уже с 1953 года. Победителей выбирают на основе четко установленных критериев. К ним относятся внешний вид и форма продукта, а также инновационность, эргономика, функциональность и экологические аспекты.

В четвертый раз подряд жюри отдало предпочтение транспортным средствам MAN Truck & Bus: в 2016 году премия iF Design Award была вручена автобусу MAN Lion’s Intercity, в 2017 году — модели NEOPLAN Tourliner, в 2018 году награду получил автобус MAN Lion’s Coach, а в этом году победителями стали городской автобус MAN Lion’s City и концептуальный электрогрузовик MAN CitE. Свою первую награду iF Design Award компания MAN завоевала ровно 65 лет назад за судовой двигатель внутреннего сгорания.