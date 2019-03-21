Проект Mobile Malaria Project отправится в африканскую экспедицию за рулем уникального Discovery

На протяжении более чем 70 лет бренд Land Rover создавал автомобили, способные справиться с самым сложным бездорожьем

И теперь культовый автопроизводитель вместе с проектом Mobile Malaria Project и Королевским Географическим Обществом начал подготовку к восьминедельной экспедиции в район Тропической Африки на внедорожнике Discovery.

Команда Mobile Malaria Project состоит из трех ученых-исследователей под руководством доктора Джорджа Басби (George Busby). Вместе они отправятся в путь длиной 6 300 км по Намибии, Замбии, Танзании и Кении. С помощью специально оборудованного Land Rover Discovery они будут изучать, с какими трудностями сталкиваются жители региона, на который приходится до 90% глобальной заболеваемости малярией.

Созданный и разработанный подразделением Land Rover Special Vehicle Operations внедорожник Discovery оснащен мобильной лабораторией генетического секвенирования, которая позволяет наиболее оптимально использовать все багажное пространство автомобиля объемом 1 137 литров. В нее входит не только охлаждающая установка для безопасного хранения научных образцов, но и спроектированная на заказ каркасная система зоны погрузки со специальными хранилищами для инвентаря и походной бортовой батареей.

Автомобиль также получил солнцезащитный тент, спасательное оборудование, домкрат, шины для грязи и песка, экспедиционные рейлинги на крыше и светодиодные фары, предназначенные для движения в темное время суток.

Все эти дополнения позволят команде испытать портативную технологию секвенирования ДНК. В сотрудничестве с африканскими исследовательскими центрами их работа позволит лучше понять, как технология может применяться в разных регионах. Она также обеспечит ученых необходимой информацией о популяции малярийных москитов и других паразитов, в том числе и устойчивых к инсектицидам и химикатам.

Доктор Джордж Басби, глава экспедиции Mobile Malaria Project: «Для нас большая честь, что бренд Land Rover и Королевское Географическое Общество выбрали именно наш проект. Несмотря на то, что за последние 20 лет глобальный уровень заболеваемости малярией сократился вдвое, прогресс в победе над этой болезнью существенно замедлился. С помощью наших коллег из Намибии, Замбии, Танзании и Кении наша экспедиция поможет нам понять, какие трудности ожидают исследователей африканской малярии в 2019 году. Автомобиль Discovery, который дали нам в помощь на время поездки, не только позволит добраться до недоступных мест – он также обеспечит нас большим пространством и универсальностью, необходимой для перевозки оборудования. Все это поможет нам лучше понять, как технология секвенирования может применяться для решения ряда вопросов о малярийных паразитах и москитах-переносчиках вируса».

На счету Land Rover Discovery свыше 30 лет преодоления самого сурового бездорожья. Автомобиль не раз помогал добраться до труднодоступных населенных пунктов и оказать помощь местному населению. Discovery, оснащенный передовыми внедорожными технологиями, позволит команде ученых уверенно путешествовать по Африке вне зависимости от дорожных и погодных условий.

Помимо всего прочего, экспедиционная группа объединилась с другой гуманитарной организацией what3words, которая также является партнером Land Rover. С их помощью команда проекта сможет максимально точно планировать свой маршрут, следовать советам навигационной системы и публиковать все результаты исследований в режиме реального времени.