Новая шина Michelin E-Wild для электрических горных велосипедов

Компания Мишлен выводит на рынок линейку шин E-Wild, разработанных для электрических горных велосипедов

В процессе разработки инновационной линейки инженеры научно-исследовательского центра Мишлен использовали опыт создания шин для велосипедов, предназначенных для скоростного спуска и гонок класса Эндуро.

Принимая во внимание тот факт, что на заднее колесо приходится высокая ударная нагрузка, шина E-Wild для заднего колеса обладает повышенной устойчивостью по сравнению с передней, и демонстрирует превосходные тяговые характеристики благодаря возможности эксплуатации с низким уровнем давления. Каркас, изготовленный с применением технологий шин для скоростного спуска, отличается максимальной прочностью. В то же время характеристики передней шины идентичны показателям модели линейки Enduro и обеспечивают необходимое для выполнения скоростного спуска сочетание жесткости и отличного сцепления.

Используемые в комплексе передняя и задняя шины MICHELIN E-Wild предназначены для минимизации энергопотребления, увеличивая длительность поездки без необходимости выполнять подзарядку аккумулятора. Конструкция каркаса также позволяет снизить вес новой шины по сравнению со стандартными моделями аналогичной размерности.

Помимо тщательной проработки каркаса инженеры Мишлен уделили особое внимание резиновой смеси: E-GumX последнего поколения обеспечивает выдающуюся тягу заднего колеса, а также увеличенный срок службы протектора.

При создании модели E-Wild применялись те же технологии, что и для разработки прочих шин MICHELIN для горных велосипедов. В процессе активное участие принимали знаменитые спортсмены – десятикратный чемпион мира по скоростному спуску Николя Вуйоз, победитель чемпионата Франции 2018 года по гонкам на электровелосипедах Николя Куэрэ, участник соревнований по эндуро и скоростному спуску на марафонские дистанции Реми Абсалон и пилот заводской команды Мишлен Жером Клеменс.

Кубок Франции по гонкам на электровелосипедах стал отличной площадкой для испытания характеристик шин MICHELIN E-Wild. Кроме того, шины E-Wild были протестированы специалистами спортивного подразделения Мишлен, а также клиентами компании. Результатом такого тесного сотрудничества стала шина, которая не только соответствует особенностям использования электрических горных велосипедов, но и выводит характеристики и надежность на новый уровень.

Шины MICHELIN E-Wild для заднего и переднего колес доступны в продажу в марте 2019 года в двух размерностях: 27,5 × 2,6 и 27,5 × 2,8.