Hyundai инвестирует 300 млн долларов США индийское такси Ola

Hyundai Motor Group и Ola, одна из крупнейших в мире платформ интернет-заказа такси, объявили об образовании стратегического партнерства

В рамках соглашения Hyundai Motor Group осуществит крупнейшие в своей истории инвестиции, нацеленные на дальнейшую трансформацию концерна в поставщика интеллектуальных транспортных решений.

По условиям соглашения Hyundai Motor Group и Ola развернут активную совместную деятельность по разработке уникального автопарка и решений мобильности, созданию адаптированных к индийскому рынку электромобилей вместе с сопутствующей инфраструктурой, а также развитию лучших в отрасли услуг и предложений для амбициозных водителей-партнеров платформы Ola. Hyundai Motor Group планирует инвестировать в Ola в общей сложности 300 млн долларов США.

«Индия занимает центральное место в стратегии Hyundai Motor Group по завоеванию лидерства на глобальном рынке транспортных услуг, и партнерство с Ola, несомненно, будет способствовать нашей трансформации в поставщика интеллектуальных транспортных решений, — заявил Чон Исон (Euisun Chung), исполнительный вице-президент Hyundai Motor Group. — Hyundai намеревается оперативно реагировать на новые запросы рынка и развивать инновации, предлагая дополнительную ценность нашим клиентам».

В рамках стратегического сотрудничества Hyundai Motor Group и Ola договорились вместе разрабатывать решения по управлению автопарками. Это станет первым опытом в данной отрасли для концерна, которая расширяет свою сферу деятельности с производства и продажи автомобилей до предоставления комплексных транспортных решений. Благодаря этому партнерству водители Ola смогут воспользоваться различными финансовыми услугами, включая лизинг и оплату в рассрочку, а также удобным и высококачественным техническим обслуживанием и ремонтом.

Hyundai и Ola также договорились координировать усилия по разработке автомобилей и утверждению технических характеристик в соответствии с потребностями рынка интернет-заказа такси (как пользователей, так и водителей). Данные, которые накапливаются в ходе использования службы заказа, помогут компаниям совершенствовать автомобили в соответствии с местными запросами и требованиям.

Бхавиш Аггарвал (Bhavish Aggarwal), сооснователь и генеральный директор Ola, отметил: «Ola занимается разработкой современных инновационных транспортных решений на рынке, где проживает около миллиарда человек, и мы очень рады, что Hyundai станет нашим партнером в этом. Вместе мы выведем на рынок новое поколение транспортных решений и будем постоянно расширять свое предложение для клиентов. Это партнерство принесет большую пользу водителям-партнерам, работающим на нашей платформе, поскольку мы вместе с Hyundai разрабатываем решения, которые в будущем обеспечат для них устойчивый доход».

Hyundai Motor Group намеревается ускорить свою трансформацию из «автопроизводителя» в «поставщика интеллектуальных транспортных решений» благодаря партнерским программам, которые позволят концерну принять участие в деятельности всей цепочки создания ценности, включая производство автомобилей, эксплуатацию автопарков и транспортные услуги.

Ola планирует к 2022 году создать более двух миллионов рабочих мест в транспортной экосистеме. Это партнерство будет способствовать развитию малого предпринимательства на растущем индийском рынке интернет-заказа такси.

На платформе Ola уже зарегистрировано более 1,3 млн водителей-партнеров, а благодаря доступу к специализированным автомобилям, финансовым услугам, страхованию и другим предложениям в это сообщество могут влиться сотни тысяч новых участников, что существенно снизит совокупную стоимость владения для партнеров.