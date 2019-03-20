За неоплату проезда начали лишать прав

За неоплату проезда начали лишать прав
Март 20 11:09 2019

Не оплатил проезд по платным участкам дорог – лишение прав

Автодор пригрозил водителям, не оплачивающим проезд по платным участкам, лишением водительских прав и арестом. Подробности сообщает «Российская Газета».

платная дорога

Оператор по взиманию платы за проезд пояснил, что любое повреждение шлагбаума на пункте оплаты приравнивается к дорожно-транспортным происшествиям. За сокрытие с места ДТП без оформления аварии водители караются лишением водительских прав сроком на 1-1,5 года или арестом на 15 суток.

В госкомпании напомнили «зайцам», что после замены пластиковых гнущихся шлагбаумов на алюминиевые в период с 14 по 17 марта было зафиксировано 75 ДТП с повреждением стрелы шлагбаума. Во всех перечисленных случаях оператор взимания платы вызывал наряд ГИБДД для оформления аварий, даже в случае сокрытия виновника с места происшествия. Все инциденты снимаются на видео, поэтому избежать наказания невозможно.

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AMSRUS
AMSRUS

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