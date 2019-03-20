В Китае выпустили электрокар за $18 000 с лицом Cadillac Escalade

Двое из ларца одинаковых с лица

Китайский автопром, несмотря на свой технический потенциал и фантастическое финансирование, все никак не может отказаться от удовольствия копировать чужой дизайн. Хотите узнать, как выглядел бы Cadillac Escalade в теле маленького элеткрического фургона?

Да, иногда область применения украденного дизайна потрясает оригинальностью. Возможно, автопроизводители из Поднебесной считают, что таким образом их никто не обвинит в нарушении авторского права? В любом случае, познакомьтесь, Chenggong BEV6.

В длину новинка достигает 4 010 мм, в ширину — 1 620 мм, а высота равна 1 915 мм. Колесная база составляет 2 700 мм. Небольшой фургон оснащен 82-сильным электромотором. По заявлению компании, запас хода равен 306 км, а восполнить 90% заряда от бытовой сети можно за 12 ч или за 2 ч в случае использования станции быстрой зарядки.

Нас, конечно, больше всего интересует дизайн. Хотя вы и сами все видите. Передняя часть электромобиля решена в стиле Cadillac Escalade прошлого поколения. Хотя, по большому счету, это скорее собирательный образ всех моделей американского бренда. Внимание привлекают характерная решетка, бампер и даже вертикальные передние фары.

Сзади все куда скромнее — обыкновенный коммерческий автомобиль. Цена стартует с 18 тыс долларов.

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