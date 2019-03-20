Mercedes-Benz показал обновленный GLC Coupe

Компания Mercedes-Benz представила обновленный кроссовер GLC Coupe, продажи которого начнутся летом 2019 года.

Автомобиль получил новые фары и фонари, переработанные бампера. При том по дизайну новинка не отличается от показанного ранее обновленного Mercedes-Benz GLC.

В салоне изменилось оформление передней панели и центральной консоли, появился новый мультифункциональный руль с сенсорными панелями. В оснащение вошли фирменная мультимедиа система последней версии, «виртуальный» тренер, работающий совместно с «умными» часами, а также система Energizing для повышения комфорта водителя и другое оснащение.

Для Mercedes-Benz GLC Coupe на старте продаж будут доступны несколько моторов — 197-сильный бензиновый на GLC 200 Coupe и 258-сильный бензиновый турбомотор с гибридной установкой у версии GLC 300 Coupe, 163-сильный дизель у GLC 200d Coupe, 194-сильный дизель у варианта GLC 220d Coupe и 245-сильный у исполнения GLC 300d Coupe. Моторы сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Кроссовер может оснащаться адаптивной подвеской, спортивным рулевым управлением и системой выбора режимов работы электроники. Для модели также доступны современные системы активной безопасности.

Сроки появления модели на российском рынке пока не названы. В отличие от нового GLC, сборку которого наладят в Подмосковье, GLC Coupe будет импортироваться в Россию.

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