Вагит Алекперов предложил реализацию алкоголя на заправках

По мнению главы ЛУКОЙЛа, продажа слабоалкогольных напитков поможет сгладить скачки цен на бензин

Закон, запрещающий продавать на заправках алкоголь, действует с 2011 года. С тех пор неоднократно предпринимались попытки отменить его. В частности, РСПП и Российский топливный союз инициировали обсуждение вопроса в 2016 году, отмечая, что запрет пролоббировали торговые сети, не желавшие конкурировать с заправками.

Алекперов также отметил, что рядом с автозаправочными станциями появились точки продажи некачественного алкоголя. «Лучше это систематизировать. Это в том числе повысит маржинальность розничного рынка», — сказал он.

В апреле 2018 года Независимый топливный союз также выступил за возвращение продаж алкоголя на заправках. Соответствующее предложение было направлено главе правительства Дмитрию Медведеву. В союзе посчитали, что продажа алкоголя поможет сдержать темпы роста цен на бензин.

Продажа слабоалкогольных напитков на автозаправках поможет «покрыть и устранить пики скачков» цен на бензин, заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, передает ТАСС. Зампред правительства Дмитрий Козак ранее поручил проработать этот вопрос.

Наконец, в октябре стало известно, что правительство приняло решение вернуть торговлю алкоголем на заправки.​ Вице-премьер Дмитрий Козак поручил детально проработать этот вопрос.

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