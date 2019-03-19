Тест-драйв Toyota Camry – неутомимое постоянство

У Toyota, как ни у кого другого бренда больше всего «легенд» в линейке.

Camry, как раз один из таких – легендарных автомобилей. Он завоевал популярность еще с первой модели «десятки» XV серии.

Первый раз я обратил внимание на Camry в Алматы в начале нулевых, где он с тех пор приобрел статус «национального достояния» или убедительного признака принадлежности к «среднему классу».

«Последние два года Toyota Camry бестселлер в Казахстане не только в своем классе, но и в общем зачете. Каждый месяц в стране продают полтысячи новых Camry. С приходом нового поколения в прошлом году, автомобиль уже девятый месяц возглавляет чарты продаж, сохраняя хорошую дистанцию от более дешевой Lada Granta. Toyota первой вышла на докризисные цифры, тогда как продажи Lada усохли в четыре раза», – сообщил шеф-редактор Kolesa.kz Евгений Кубеков. «Toyota Camry в Казахстане это не только культовый автомобиль, но и хорошая инвестиция, – считает Евгений Кубеков. Toyota в нашей стране меньше всего теряет в цене и хорошо сохраняет свою остаточную стоимость. Каждая шестая регистрация-перерегистрация в стране связана с Camry всех поколений и годов выпуска. Camry можно продать всегда и везде».

Фактически имя Camry (фонетически близкое к произношению «カムリ»/«корона» в японском языке) в линейке Toyota появилось в 1979 году. У модели, мягко говоря, не самая простая история. На разных рынках разные названия, разные модификации и размеры. Выделить стоить: Celica Camry (1979–1982), Camry/Vista V10-V50 (1982-2003), Camry/Scepter VX10-VX70 (1991-н.в.). Но началом жизненного пути модели считают 1982 год.

О надежности и популярности модели – еще первая модификация Camry V10 1982-1983 года выпуска до сих пор свободно продаются на вторичном рынке в России.

Camry стала первой в мире Тойотой с поперечным расположением двигателя, передним приводом и заслуженно стала самым семейным седаном. Разработка Camry началась после двух нефтяных кризисов: 1973 и 1979 годов. Передний привод и компактный размер был экономически обоснован.

Первые 6 поколений автомобиль относили к компактному размеру или C-классу. Позднее с обретением популярности на мировом рынке Camry перевели в старший, средний размер или D-класс. Произошло это в самом начале 90-х на серии V30, которая для США, в первую очередь, стала VX10.

За следующие несколько поколений она получила настолько высокие оценки в этой роли, что многие стали считать эту модель даже скучной.

Продажи Camry о миру уже даже не стагнировали, а начали симптоматично падать. И логичное обновление началось с упаковки: Акио Тойода дал картбланш дизайнерам с призывом «покончить со скучными автомобилями»!

Вообще в течение десятилетий дизайн в Toyota приносили в жертву производственным инженерам, которые считались внутренними богами за их неустанное стремление к эффективности. Им даже было дано жестокое право вето на действия любых других подразделений, которые по умолчанию считались легкомысленным для завода.

И вот на презентации Camry в Детройте в январе 2017 Акио Тойода спросил всех, кого смог: «Camry VX70 – сексуальный седан или очень сексуальный»?

Всем прогрессом двигает старина Фрейд. Даже сокращением штата инженеров в Toyota в «в ходе борьбы за секс».

Посмотрите на фасад обновленной Camry – что напоминает? Традиционную японскую маску Кабуки не напоминает?

Жесткость кручения у кузова новой Camry увеличилась на 30%. В целом автомобиль стал легче за счет использования алюминия, более тонких панелей крыши, капота, крышка багажника, передних, задних дверей, передних крыльев.

При сборке кузова использовалась новая технология лазерной винтовой сварки (LSW) ключевых узлов.

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Camry VX70 фактически бесшумный. Салон дополнительно изолировали от двигателя и шума покрышек с помощью специальных материалов по всему автомобилю. Виброгасящее покрытие теперь наносится на более широкую область пола, и потолка салона.

Отлично проработана защита от шума ветра: угол наклона лобового стекла, водосточный желоб, уменьшенная ступенька внизу ветрового стекла. Особенно впечатлила функция напоминания о необходимости закрыть боковые стекла при наборе скорости – снижает шум и повышает экономичность.

Понравилось:

Надежность Комфортность салона Работа электронных ассистентов водителя.

Салон получился удобный и лаконичный. Сиденья переработаны, асимметричная центральная консоль оснащена новой мультимедийной системой Entune 3.0 с аудиосистемой JBL, которая, к удовольствию, сохранила настоящие тактильные кнопки и ручки несмотря на то, что многие производители исключают их, меняя на модные сенсоры.

Дизайн цветной семидюймовой панели приборов тоже неожиданный, в подобие центральной консоли ассиметричный, но к такому решению нужно привыкнуть.

Высокие водители оценят, увеличенный вылет нового рулевого колеса. Больше места стало для правого колена – за счет изменения центральной консоли.

Но вот в общем для такого класса автомобилей от Camry все-же возникает ощущение некоторой скупости в оформлении. Хочется больше «аксессуаров». Может даже еще более дорогой комплектации с явными признаками эксклюзивной оснащенности.

Вообще на российском рынке представлено 8 комплектаций модели Camry. По ценам от 1,5 млн до 2,5 млн. рублей. И между ними достаточно гибко распределены опции. К примеру, система предотвращения столкновений есть у всех комплектаций, а 360° обзор, интернет 4G LTE, 10″ проекционный дисплей и т. п. только у старших.

Адаптивный круиз контроль и система контроля полосы на дорогих комплектациях работает очень либерально – без излишнего алармизма удерживают в полосе, контролируют автомобиль впереди до полной остановки. Но на младших комплектациях активируется на скорости выше 40 км/ч.

Camry получила базу в виде новой платформы TNGA (Toyota’s New Global Architecture). Это первый автомобиль, который в полной мере воспользовался новой архитектурой с философией «удовольствия от вождения». Доступны 3 атмосферных двигателя: 2.0 AT 150 л.с.; 2.5 AT 181 л.с.; 3.5 AT 249 л.с.

Самый мощный агрегат из трех легко превращает ваш Camry в реактивный снаряд. Его мощность превосходит все четверки конкурентов с турбонаддувом, а также оставшиеся шестерки сегмента.

Волк в овечьей шкуре – никаких внешних данных о начинке за исключением традиционно скромной «V6» на корме, говорящей о двух старших комплектациях. Они, кстати оснащены 8-ми ступенчатыми трансмиссиями, против младших 6-ти ступенчатых.

Паспортной скорости разгона до 100 км/ч за 7,7 сек. хватает с лихвой для наших разукрашенных камерами трасс. Надежность атмосферника в совокупности с отсутствием главного конкурента – Honda Accord дает плюсом дополнительных 8 баллов.

Эксперты Агентства Автостат предоставили данные по продажам Камри в России в сравнении с основным конкурентом.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2 мес. 2019 Honda Accord 10620 13417 5521 2811 3642 3387 3415 2181 63 2 Toyota Camry 24793 26289 15587 15248 20221 32853 31621 31134 24148 26575 27208 31350 4359

Продажи обновленной Camry

18/01 18/02 18/03 18/04 18/05 18/06 18/07 18/08 18/09 18/10 18/11 18/12 19/01 19/02 TOYOTA CAMRY 1682 1777 2575 2039 2339 2875 3238 2434 2562 2951 2882 3996 2086 2273

Источник: АВТОСТАТ (на основе данных регистрации в ГИБДД)

Единственное разочарование — это случайное сочетание Toyota Camry с резиной Yokohama Ice Guard IG60. Мы уже рассказывали о точно таком же поведении этой резины на тесте Suzuki SX4. Резкий разгон на трассе на скорости выше 80 км/ч очень рискованное занятие…

Не понравилось:

Отсутствие Android Auto и Apple Carplay в Entune 3.0, Возможность встретить внешне точно такую-же Camry, но в роли такси...

Система распознавания дорожных знаков RSA доступна начиная с комплектации Элеганс Safety или от ~1,95 млн. руб. и может очень удобно работать в сочетании с адаптивным круиз-контролем даже на высоких скоростях <140 км/ч регулируя «круиз» в соответствии с распознанными знаками. Ну то есть вообще полный автомат.

Совет: отслеживайте что бы она система не поймала знаки с кормы автобусов – такое бывает, когда при обгоне автобуса на трассе вы при движении на DRCC (Dynamic Radar Cruise Control) тормозите из-за того, что в камеры попали знаки с автобусов.

Toyota Camry с премьеры попала в инфоповоды с десятью подушками безопасности, сузив по этому параметру круг конкурентов до минимума. Автомобиль имеет общий пятизвездочный рейтинг безопасности. Toyota Safety Sense включает в себя предотвращение фронтального столкновения, предупреждая об остановке автомобилей и пешеходов. Эта же система имеет функцию автоматического торможения, которая смягчит или даже предотвратит столкновение.

Camry обновили удачно. Но все же революцию не довели до конца – взрывных эмоций нет. Toyota хочет угодить всем и ей это удается. Может тогда и не надо особо ничего менять ведь автомобиль всех устраивает?