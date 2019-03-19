Daimler планирует наладить выпуск беспилотных автомобилей с 2021 года

Массовое производство беспилотных машин планирует запустить с 2021 г автоконцерн Daimler

Немецкий автоконцерн Daimler намерен с 2021 года наладить массовое производство машин с автоматизированной системой управления, заявил руководитель отдела беспилотного вождения компании Mercedes-Benz Майкл Хафнер в интервью журналу Die Automobilwoche.

“Мы готовимся к выпуску большого числа роботизированных такси, начиная с 2021 года”, – сообщил он.

По словам М.Хафнера, во второй половине этого года Daimler в сотрудничестве с немецкой группой компаний Robert Bosch GmbH проведут первые тестовые испытания транспортных средств в Сан-Хосе, в Силиконовой долине на западе Калифорнии. Первыми рынками сбыта, как ожидается, станут США и Европа, позднее к ним будет добавлен Китай. На первом этапе планируется выпустить свыше 10 тыс. машин, пишет агентство “Финмаркет”.

“Как быстро будет достигнуто это число, зависит от многих переменных, в частности от законодательной базы соответствующих стран”, – заявил Хафнер. “Чем больше таких автомобилей мы увидим на наших улицах – тем быстрее мы сможем покрыть огромные затраты на разработку”, – добавил он.

Для снижения расходов автопроизводители и информационно-технологические компании часто прибегают к сотрудничеству при создании роботизированных автомобилей. В частности, Daimler уже с 2017 года взаимодействует в этой области с поставщиком комплектующих Bosch. BMW, в свою очередь, работает с производителем компьютерных процессоров Intel и автоконцерном Fiat Chrysler. Volkswagen намерен заниматься разработкой беспилотных автомобилей совместно с американской компанией Ford.

BMW и Daimler уже сотрудничают и в других областях. Так, они объединили свои службы каршеринга (краткосрочной аренды автомобиля) Car2Go и DriveNow.

Источник