Первый тест-драйв туристического эндуро M1NSK Goose 400

Тест-драйв M1NSK Goose 400 – отмечены все нюансы

То, о чем так долго твердили белорусские байкеры, свершилось. Наконец-то в гамме мотовелозавода появился мотоцикл с мотором объемом выше 250 куб.см. Им оказался туристический эндуро M1NSK Goose 400. Эндуро “Гусь”, скутер “Весна”? Нет, вы это серьезно?

В поездку на завод мы взяли с собой мотопутешественницу Анастасию Ленёву, а также директора мотосервиса и заядлого эндуриста Александра Грудо, чтобы веселее было изучать новинку. Мотоцикл самый первый, экспериментальный, “номеров” на нем пока нет. Нет на нем и некоторых деталей – кофров, защиты ручек и других мелочей, которые могут быть у серийного мотоцикла. Поэтому пока просто покатаемся вокруг завода и расспросим заводчан о других байках.

Как и скутер Vesna, назвали его явно по аналогии с европейским байком – знаменитым “гусем” BMW GS. Название спорное, логичнее было бы его назвать TRX400, в стиле предыдущей модели туристического эндуро. “Стеб” принят, но мотоцикл все же больше похож на Aprilia или SWM, чем на BMW. К слову, у Suzuki тоже когда-то был Goose, но не 400, а 350. Причем обычный классический.

Вадим Потапенко, заместитель начальника отдела продаж, который отвечает за мотонаправление, рассказал нам, что эти мотоциклы только проходят испытания в Китае, два экземпляра нам выслали именно для этой же цели – испытаний. И тем не менее в мае-июне модель уже должна поступить в продажу у нас.

Сколько будет стоить мотоцикл, заводчане пока путаются в показаниях. Вначале заявлялось около 2400 долларов, но все же ориентировочно он будет чуть дороже 2600 долларов, причем сразу с тремя немаленькими пластиковыми кофрами. В одном из мотомагазинов он уже выставлен на продажу за 5699 рублей, или 2665 долларов. И все равно это весьма небольшие деньги за такой мотоцикл.

Раньше в модельной гамме “Мотовело” был туристический эндуро TRX300. Но мотор у него был 250-кубовый. Система питания инжекторная, при этом далеко не самая надежная. Было три кофра, но небольших. Модель вышла не самая удачная, зато цена при старте продаж – аж 5000 долларов.

А тут 2665… Причем с кофрами, защитой ручек и уловителем цепи Goose 400 выглядит так.

Откуда мотоцикл? Похожие 400-кубовые эндуро уже продаются в Украине под брендами Geon и Shineray, но это не точные копии Goose 400. Сам он внешне напоминает мотоцикл итальянской марки, купленной китайцами, SWM 650. В основном мотовелозавод сейчас сотрудничает с Chongqing Yinxiang – производителем того же Х250. Но в случае с Goose 400 производитель уже другой – Shineray. А это очень неплохой китайский бренд, который представлены даже в Западной Европе.

Некоторые приятные мелочи сразу же бросаются в глаза и создают впечатление. Панель приборов электронная, считывается отлично. Но что интересно, с ней же в одном блоке и USB-зарядка.

Мотор не инжекторный, а карбюраторный. И это скорее плюс чем минус. Во-первых, цена мотоцикла с обычным “карбом” будет ниже. Во-вторых, инжектор тех же TRX 300 мог “дурить голову” владельцу, а специалистов по китайским системам впрыска толком не было. А с карбюратором надежнее и дешевле. Расход при этом обещают 3,4 литра на 100 километров. Всего лишь!

Ручка подсоса на руле, а не на карбюраторе. Это тоже весьма приятная мелочь. Не нужно нагибаться к карбюратору и искать рычажок, как на тех же X250 и С4 250. У последнего вообще руку можно вывернуть, пока этот рычажок найдешь.

Охлаждение двигателя воздушно-масляное. Но масляного радиатора как такового нет. Масло охлаждается в передней части рамы. Сверху – маслозаливная горловина и щуп. Очень удобно! Проверять уровень можно, сидя на мотоцикле. То есть система смазки реализована с сухим картером. Можно ездить на заднем колесе сколько угодно, мотору ничего не будет.

Наконец-то появилась нормальная цепь – сальниковая CHOHO 520SX, которая не будет тянуться как пластилин. Не DID, конечно, но уже и не велосипедная цепочка, которую надо подтягивать каждые 500 км.

397-кубовый мотор развивает мощность 29 л.с. По техническим характеристикам коробка имеет шесть передач. Мы до шестой пока не доходили, как мотоцикл едет по трассе – не знаем, но при случае проверим. Пока же очень понравилась тяга на “низах”. Этого не хватало на предыдущих 200-250-кубовых моделях. Тяга есть, ее хватает – это важно. Не нужно сильно крутить мотор, чтобы ехать. Максимальная скорость по техническим данным – 137 км/ч. По опыту обычно заявлена меньшая скорость, чем есть по факту. Есть надежда, что байк поедет быстрее.

Подвески мягкие, комфортные, но при этом не чувствуются расхлябанными. Что хорошо – при езде вдвоем сохраняется баланс. При загрузке нагружается одновременно как передняя, так и задняя подвески, нет излишней нагрузки на заднюю.

Но главное – есть ощущение, что это все нормально собрано и сварено. По качеству сборки и мелочам тот же Х250 заметно хуже.

Есть ветровик. Правда, для полноценной защиты от ветра нужно будет ставить отсекатель или верхние крепления на проставки. В таком виде он как раз направляет воздушный поток на шлем.

Бак металлический 15-литровый. С одной стороны, в нем может образовываться ржавчина, зато с другой – к нему можно прикрепить сумку на магните.

Руль визуально не внушает доверия. Раньше рули гнулись от одного небольшого падения. Здесь наверняка будет тоже самое. Кроме того, боковой пластик немного мешает ездить в стойке.

Позже мы проведем более тщательный тест-драйв, но пока что все говорит о том, что мотоцикл очень интересный. Больше всего нравится то, что он максимально универсальный. Он не тяжелый, поэтому вполне можно ездить по лесам, если снять кофры. С кофрами удобно ездить на “дальняк”. Причем 400-кубовый мотор оптимален и для города, и для бездорожья, и для трассы. По крайней мере он явно не будет работать на пределе на трассе. Даже по высоте по седлу все очень универсально. На нем смогут сидеть и низкие люди, потому что он чуть ниже Х250. В общем, максимальная универсальность – это про M1NSK Goose 400. А что думают Анастасия Ленёва и Александр Грудо?

Анастасия Ленёва: “В “Мотовело” решили пойти по пути снижения стоимости и предлагать то, что будет востребовано, – с X250 прокатило. Результат – туристический эндуро за небольшие деньги, с достаточным для дорог объемом и тремя кофрами в придачу. По ТТХ он обещает быть чуть-чуть мощнее и внедорожнее, чем неудачный TRX 300. Меня, человека в поиске идеального турэндуро (если без поправки на страну-производитель), в нем привлекло бы соотношение вес/объем. 400 сс на 150 кг – идеально. Должно быть достаточно мощности, чтобы не бояться обгонять на трассе, и в то же время не 200 килограммов, которые, если застрянут где, не вытащишь. Подвеска скорее мягкая, но работает сбалансированно, в том числе с пассажиром. Разгон нормальный, тормоза тоже, но второй диск на переднем тормозе не был бы лишним. Рулится легко, для города будет удобным. Плюсы? Цена! Невысокая посадка, достаточный объем – едет. Более приличное исполнение деталей (чем в X250), цепь выглядит не пластилиновой, уже есть USB-разъем в “приборке”, кофры в комплекте. Минусы – достаточно высокий, но мягкий руль, боковые пластики мешают ехать в стойке, нет защиты рук, ветровик недостаточно высокий, крепления под кофры будут упираться пассажиру в “булки”. Открыт вопрос с наличием запчастей”. Александр Грудо: “Мотоцикл *********** (очень хороший. – Прим. авт.)! Надо будет взять его на более тщательный тест-драйв, но уже понятно, что он едет. 400 кубов – мотор тянет хорошо. Это комфортно, не надо “перегазовывать”. И тяга хорошо контролируется. Отсюда и растет ресурс, потому что нам не нужно постоянно держать высокие обороты. Главный плюс в том, что мотоцикл новый, в него никто не лазал. По посадке есть вопросы, но тут каждому свое. Я просто привык к узкой спортивной технике. Мотоцикл оптимально подходит для человека среднего роста и веса. По конструкции все очень элементарно. Взять крепление седла – на обычном “барашке”. Просто, но крепление можно потерять. Из минусов – пластик мешает ехать в стойке, но при желании это решается. Сразу хочется поменять руль. В крайних диапазонах будет тяжело контролировать мотоцикл”.

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