Новый автомобильный музей открыт в Москве

75 автомобилей представлено в новом музее ретро в Москве

В стенах музей жителям и гостям столицы предоставляется возможность изучить около 75 автомобилей, притом что значительная часть экспонатов являются частными машинами, которые были переданы музею на временное хранение. Отмечается, что некоторые из представленных образцов даже можно купить. Кроме того, часть моделей были отправлены на реставрацию.

Напомним, что много лет назад название «Моторы Октября» носила реставрационная мастерская, основанная Дмитрием Октябрьским в Москве. За время работы мастеру удалось собрать многочисленную коллекцию, но в 2008 году значительную ее часть он был вынужден продать. После господин Октябрьский принял предложение возглавить московский Музей ретроавтомобилей на Рогожском Валу. Сейчас же он снова начал ретроавтомобильный бизнес.

Отметим, что в стенах нового музея имеет кафе, сувенирный магазин и небольшой зал, который можно арендовать для конференций или презентаций. Стоимость проходного билета составляет 550 рублей для взрослого человека в будний день. К слову, открывать двери автомобилей и разглядывать салоны посетителям запрещено.

Источник.