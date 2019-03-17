Успешный год для Porsche: поул-позиция в электромобильности

Porsche AG последовательно расширяет предложение в области электромобильности

Успех в эпоху преобразований: в 2018 финансовом году компания Porsche AG установила новые рекорды, повысив показатели по операционному финансовому результату, обороту, объему продаж и количеству сотрудников. Операционный финансовый результат по сравнению с прошлым годом вырос на 4 процента до 4,3 миллиарда евро, оборот увеличился на 10 процентов до 25,8 миллиарда евро.

Операционная рентабельность составила 16,6 процента. В 2018 году компания передала клиентам 256 255 автомобилей, что на 4 процента больше, чем в прошлом году. Численность персонала компании выросла на 9 процентов и составила 32 325 человек.

«В 2018 финансовом году благодаря привлекательной продуктовой палитре наши продажи снова существенно увеличились. Бренд Porsche – это эмоциональные бензиновые двигатели, динамичные плагин-гибриды, а в будущем он также будет известен своими полностью электрическими приводами», – говорит Оливер Блуме, председатель правления Porsche AG.

До 2023 года Porsche инвестирует в новые продукты около 15 миллиардов евро.

Автомобилестроительная компания последовательно расширяет предложение в области электромобильности: в сентябре на старт выходит Taycan, первый спортивный автомобиль Porsche с чисто электрическим приводом, а в начале следующего десятилетия появится его первый модельный вариант Cross Turismo.

Новое поколение компактного SUV Macan также будет оснащено электрическим приводом и таким образом станет вторым полностью электроприводным модельным рядом Porsche. Porsche исходит из того, что к середине следующего десятилетия электрические или частично электрические (плагин-гибридные) автомобили будут составлять уже половину продаж.

«Всего за семь лет численность нашего персонала выросла более чем в два раза», – говорит Блуме. «Электромобильность – это дополнительный стимул для новых рабочих мест. Только для выпуска Taycan мы дополнительно создаем 1500 позиций. Наш первый электрический спорткар знаменует начало новой эры. Относительно успеха Taycan мы настроены очень оптимистично: уже сейчас серьезный интерес к его покупке проявили более 20 000 человек, мы будем наращивать наши производственные мощности».

Двухзначный рост объемов продаж Panamera, Cayenne и 911

«В 2018 году мы вышли на новые рекордные показатели по обороту и финансовому результату. Увеличение финансового результата объясняется в первую очередь ростом объемов, улучшением продуктовой линейки, а также позитивной динамикой других сфер нашей деятельности и подразделений», – говорит Лутц Мешке, заместитель председателя правления и ответственный за финансы и IT компании Porsche AG.

Наибольший рост продаж у Panamera – 38 процентов (38 443 автомобилей). Также 911 показал двухзначный рост: несмотря на смену поколения «девятьсот одиннадцатых» было продано на 10 процентов больше (35 573 автомобиля).

Продажи Cayenne выросли на 12 процентов до 71 458 автомобилей. Самой продаваемой моделью по-прежнему остается Macan – клиентам передан 86 031 автомобиль. Среди отдельных рынков самым успешным в 2018 году вновь стал Китай. Рост продаж здесь составил 12 процентов – 80 108 проданных автомобилей. На втором месте по-прежнему рынок США с 3-процентным ростом – 57 202 автомобиля.

«Преобразования в автомобильной промышленности идут полным ходом. Мы интенсивно занимаемся цифровыми технологиями, сетевым взаимодействием и новыми концепциями мобильности», – отмечает Блуме.

Чтобы и дальше снижать выбросы CO2, Porsche занимается также синтетическими видами топлива. Эти виды жидкого топлива производятся при помощи электроэнергии, полученной из возобновляемых источников.

«Мы видим в синтетических видах топлива большой потенциал. Тем самым мы делаем эксплуатацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания – в частности нынешних – еще более экологичной», – говорит Блуме.

Дальнейший рост ожидается в 2019 году

«В связи с переходом на новый испытательный цикл WLTP и сажевый фильтр для бензиновых двигателей, а также из-за отказа от новых моделей с дизельным двигателем предстоящие месяцы для нас будут непростыми», – говорит финансовый директор Лутц Мешке.

Однако Porsche в 2019 году ожидает увеличения объемов продаж, а также рассчитывает на небольшой рост оборота.

«Фундаментом для успешного финансового года являются наши продукты – прежде всего новое поколение 911, которое в 2019 году будет запущено на всех рынках, модельные варианты 718 и Cayenne, а также запуск Taycan», – считает Мешке.

Он добавляет, что, несмотря на очень высокие инвестиции в электрификацию, цифровую трансформацию, а также в расширение и модернизацию производственных площадок, компания по-прежнему намерена достичь цели высокой прибыли.