Продажи малолитражек сократились на 4%

В феврале 2019 года продажи подержанных автомобилей А-класса (малолитражки) сократились на 4,6% и составили 5338ед. авто против 5594 ед. машин, реализованных годом ранее

Первое место удерживает Daewoo Matiz. Перепродажи таких машин выросли на 3,3% и составили 2643 ед. (годом ранее — 2559 ед.). Второе место в сегменте занимает «ОКА», перепродажи которой продолжают падать. В феврале этого года было перепродано 1228 таких машин, что на 13% ниже прошлогоднего результата – 1417 ед.

В топ-3 самых продаваемых б/у малолитражек входит и KIA Picanto с результатом 438 ед. Продажи модели «Пиканто» на вторичном авторынке увеличились на 4% к результату за февраль прошлого года (421 ед.).

В прошлом месяце в России на рынке малолитражек с пробегом был продан 301 Chevrolet Spark (-3%), а также 113 машин Peugeot 107 с пробегом (-12%). Эти модели вошли в топ-5 А-сегмента на рынке автомобилей с пробегом в феврале 2019 года.

Продажи других моделей, представленных в продажи в А-сегменте вторичного авторынка, не превысили в феврале отметки в 100 ед. Так, например, покупатели приобрели 54 ед. smart Fortwo с пробегом (-2%), 43 ед. подержанных Chery QQ6 (-24,6%), 34 автомобилей FIAT Panda с пробегом (+10%) и 34 машин Opel Agila (+112,5%).

За первые два месяца 2019 года перепродажи подержанных машин А-сегмента снизились на 8,8% в годовом сравнении до 10 263ед. авто (годом ранее — 11 247 ед.).

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