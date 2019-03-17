Популярные водительские приметы и суеверия

Так, на первом месте идет боязнь дождя после выезда чистого автомобиля из мойки. Поэтому некоторые автолюбители сознательно предпочитают ездить на грязном транспорте.
Вторая позиция среди суеверий – наличие на кузове машин птичьего помета. Многие считают, что это предвестник финансового успеха.
Значительное число владельцев автомобилей считают, что к ним следует относиться, как к живым существам. Поэтому негативные отзывы по отношению к «железному коню» не приветствуются. Более того, существует поверье (особенно среди представительниц прекрасного пола) о том, что если машину называть ласковыми словами, неисправности уходят.
Сидящие за рулем иногда сворачивают в другую сторону при виде перебегающей дорогу черной кошки или собаки. Некоторые даже делают маневр, увидев животное еще на обочине.
Некоторые водители уверены, что нельзя считать деньги, находясь в машине. В противном случае следует ждать штраф от ГИБДД.
Также не рекомендуется долго смотреть на место ДТП, поскольку самому можно накликать беду. Отчасти это правда, поскольку водитель теряет внимание на дороге и рискует попасть в аварию.Источник
C 2014 года www.amsrus.ru