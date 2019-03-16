Mitsubishi XPander обошёл по продажам Toyota Avanza

Чтобы заслужить звание бестселлера сегмента этой японской модели потребовалось всего полтора года

Из-за ажиотажного спроса на новинку руководству бренда даже пришлось увеличивать производственные мощности завода.



Новый кросс-вэн Mitsubishi Xpander уже приобрели свыше ста тысяч автомобилистов. Чтобы добиться таких рекордных показателей этому авто потребовалось полтора года – именно столько времени прошло с момента старта продаж. Для сравнения, старый обладатель титула лучшего авто в сегменте MPV – Toyota Avanza – за такой же отрезок времени может похвастаться 73 тысячами авто.



В первое время завод Mitsubishi, занимающийся выпуском Mitsubishi Xpander, производил 100 000 машин в год, однако полгода назад было решено увеличить эту цифру до 120 тысяч экземпляров. Такого количества товарных машин, как оказалось, тоже маловато – интерес покупателей к новинке явно не собирается утихать.



Известно, что очередь на японский кросс-вэн расписана уже на четыре месяца вперед. Активнее всего модель приобретают в странах АСЕАН, а по итогам прошлого года Mitsubishi Xpander заслужил право называться самым продаваемым MPV в Индонезии. Так, за эту модель на местном рынке просят от 189 000 000 индонезийских рупий (почти 870 тысяч рублей).

В салоне Mitsubishi Xpander располагается три ряда кресел, предназначенных для перевозки семи человек. В движение модель приводит 120-сильный «атмосферник» на полтора литра, работающий в паре с пятиступенчатой «механикой» или «автоматом».

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