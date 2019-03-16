Группа PSA и Toyota – долгосрочное партнерство в Европе

Выгодное долгосрочное сотрудничество – группа PSA и Toyota

Главной целью углубления сотрудничества станет применение каждой из компаний своих сильных сторон – для того, чтобы предложить клиентам как компактные, так и среднеразмерные легкие коммерческие автомобили в Европе. Главная выгода будет в оптимизации затрат на разработку и производство, которые в данном сегменте у французских партнеров хорошо отлажены.

Toyota будет участвовать в финансировании разработки и организации производства будущего легкого коммерческого автомобиля. Японская компания делегирует производство своих коммерческих автомобилей группе PSA в первую очередь ради оптимизации расходов на проектирование собственных новых силовых агрегатов и кузовов.

С января 2021 года совместное предприятие по производству компактных моделей A-сегмента Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. (TPCA) в Колине (Чехия) переходит в финансовую собственность компании Toyota.

Совместное предприятие TPCA было создано Группой PSA и Toyota в 2002 году. Совместный договор включал пункт о пересмотре, который позволял каждому партнеру пересмотреть свою долю участия. Завод станет дочерней компанией TME, присоединившись к семи другим заводам Toyota, уже работающим в Европе. Завод в Колине продолжит выпуск компактных моделей А-сегмента текущего поколения для обоих брендов, причем Toyota намерена сохранить масштабы производства и занятости в будущем.

Комментируя соглашение, исполнительный вице-президент Toyota Motor Europe Дидье Леруа сказал: «Сегодняшнее объявление отражает взаимодополняемость и отличные отношения, существующие между Группой PSA и Toyota. Наше соглашение позволяет каждой компании использовать свои сильные стороны, и в то же время разделять затраты на технологии и разработку. Усиливая наше присутствие на заводе в Колине, мы демонстрируем философию Toyota в производстве автомобилей и на рынке их сбыта и укрепляем наше долгосрочное присутствие в Европе». Карлос Таварес, председатель правления Группы PSA, добавил: «Мы открываем новую главу нашего успешного и взаимовыгодного партнерства, основанного на доверительных отношениях, с целью обеспечения максимальной пользы для наших клиентов и наших компаний».

Источник.