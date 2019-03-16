Audi рассмотрит модель TT в качестве электрокара

Audi TT планируют электрофицировать

Несколько дней назад глава Audi Брэм Шот заявил, что компания планирует снять с производства купе Audi TT из-за низкого спроса на спортивные автомобили, а также инвестиций компании в электрификацию, мобильность и новые технологии. Но, как оказалось, не все в руководстве Audi готовым распрощаться с легендарным спорткаром.

Выступая на ежегодной конференции марки, член совета директоров компании по техническому развитию Ханс-Йоахим Ротенпилер сказал, что он надеется убедить руководство оставить Audi TT в модельной линейке, поскольку купе является «частью ДНК Audi».

«Я собираюсь убедить моих коллег в том, как его можно электрифицировать. То же самое относится и к R8», – сказал технический босс немецкого автопроизводителя.

На данный момент судьба ТТ, R8 и других спортивных моделей обсуждается, но уже очевидно, что в нынешнем виде Audi TT осталось существовать недолго.

В ближайшие несколько лет купе снимут с производства, но учитывая стратегию развития марки и активную электрификацию модельной ряда, «двухдверка» может получить лектрический мотор.