Audi рассмотрит модель TT в качестве электрокара

Несколько дней назад глава Audi Брэм Шот заявил, что компания планирует снять с производства купе Audi TT из-за низкого спроса на спортивные автомобили, а также инвестиций компании в электрификацию, мобильность и новые технологии. Но, как оказалось, не все в руководстве Audi готовым распрощаться с легендарным спорткаром.
Выступая на ежегодной конференции марки, член совета директоров компании по техническому развитию Ханс-Йоахим Ротенпилер сказал, что он надеется убедить руководство оставить Audi TT в модельной линейке, поскольку купе является «частью ДНК Audi».
«Я собираюсь убедить моих коллег в том, как его можно электрифицировать. То же самое относится и к R8», – сказал технический босс немецкого автопроизводителя.
На данный момент судьба ТТ, R8 и других спортивных моделей обсуждается, но уже очевидно, что в нынешнем виде Audi TT осталось существовать недолго.
В ближайшие несколько лет купе снимут с производства, но учитывая стратегию развития марки и активную электрификацию модельной ряда, «двухдверка» может получить лектрический мотор.
«Audi эмоциональный бренд и у нас всегда будут автомобили-иконы. Нашей новой иконой станет e-tron GT. В отношении TT и R8 мы смотрим на объемы, потому что прибыльность – это то, на чем мы должны сосредоточиться», – прокомментировал ситуацию генеральный директор Audi Брэм Шот.
C 2014 года www.amsrus.ru