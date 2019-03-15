«Сонный костюм» от Ford напомнил об опасностях вождения в состоянии недосыпа

Ford помог с помощью “сонного костюма” почувствовать в реальности к чему приводит недосып

Большинство людей знают, что недостаток сна может сделать человека раздражительным, приводит к ускоренному старению кожи и влияют на способность к концентрации. Однако отсутствие сна на протяжении длительного периода времени способно серьезно ухудшить способность безопасно управлять автомобилем, что подтверждает статистика: усталость является основной причиной почти каждой пятой аварии. Сон влияет на самые разные аспекты жизни человека, о чем призван напомнить Всемирный день сна, учрежденный Международной ассоциацией медицины и отмечаемый в пятницу перед днем весеннего равноденствия.

По оценкам экспертов, отсутствие сна на протяжении более чем 18 часов может привести к ухудшению способности к вождению, которое сравнимо с превышением допустимого во многих странах уровня алкоголя в крови. Разработанный Ford специальный «сонный костюм» теперь позволяет почувствовать в безопасной среде, насколько усталость ослабляет внимание водителя.

“Мы добавили специальные очки, которые имитируют микросон – неконтролируемуюреакциюнаусталость, из-за которой вы можете ехать 10 секунд и более вслепую, даже если ваша глаза открыты, – сказал доктор Гундольф Майер-Хеншель, директор Meyer-HentschelInstitute, который помогал Ford в разработке «сонного костюма». – Я бы не хотел садиться сам или видеть за рулем человека с таким уровнем дефицита сна, и мы надеемся, что испытавшие это на себе будут с большим уважением относиться ко сну».

Подключенные к приложению на смартфоне очки симулируют кратковременные «отключения» мозга, во время которых водитель теряет зрение сначала на полсекунды, потом на более продолжительные отрезки времени до 10 секунд. Костюмдополняютспециальноразработанныекепка, жилетиутяжелителинащиколоткахизапястьях общим весом более 18 кг. В совокупности все это позволяет ощутить, до какой степени нарушены способности к вождению у переутомившегося человека.

«Единственный способ достичьразрешенногоуровняалкоголявкрови – это протрезветь, а единственное средство от переутомления – это сон. Остановитесь в безопасном месте, выпейте напиток с кофеином и поспите 20 минут – возможно, это спасет вам жизнь. А если это не поможет, то лучше найти другой способ добраться домой», – добавил доктор Майер-Хеншель.

ДТП являются основной причиной смерти среди молодежи в Европе, и в 2019 году Ford включил занятия с «сонным костюмом» в программу тренингов Ford Driving Skills for Life, бесплатной образовательной программы для молодых и неопытных водителей. Глобальная социальная инициатива Ford Driving Skills for Life реализуется в США с 2003 года, в Европе – с 2013, а с 2014 года – и в России. За 5 лет реализации проекта на территории России, тренинги прошли в 17 регионах, в них приняли участие более 8 000 человек, в том числе 500 водителей социального транспорта. В 2014-2018 годах тренинги «Академии безопасного вождения Ford» прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Краснодаре, Волгограде, Астрахани, Грозном, Сочи, Иркутске, Красноярске и Новосибирске.