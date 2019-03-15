Mitsubishi и Nissan совместно выпустят новые кей-кары

Новые мини-фургоны оснащенные полуавтономной технологией вождения выпустили совместно Mitsubishi и Nissan

Все новые мини-фургоны, выпущенные совместным предприятием NMKV, будут первыми оснащены полуавтономной технологией вождения.

Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corporation продолжают расширять своё сотрудничество и планируют представить четыре новых мини-автомобиля в Японии, выпущенные в рамках совместного предприятия.

Производство новых Nissan Dayz, Nissan Dayz Highway Star, Mitsubishi eK wagon и Mitsubishi eK X было запущено вчера на заводе Mitsubishi Mizushima в Курасики(Япония). Впервые появятся комплектации с полуавтономной технологией вождения, предназначенной для движения пооднополосным автомагистралям.

NMKV, совместное предприятие двух компаний, объединило передовые технологии Nissan и богатый опыт Mitsubishi для создания легких и вместительных фургонов. Компании запустили первое поколение моделей в 2013 году и расширили свое сотрудничество с тех пор, как стали партнерами по Альянсу в 2016 году. В прошлом месяце в Индонезии вышел на рынок новый Nissan Livina, который делит платформу с Mitsubishi Xpander.

В новых моделях значительно улучшена производительность, модернизированы платформы, двигатели и трансмиссии. Они также приобрели новый дизайн. В то время как кей-кары Nissan и Mitsubishi имеют общие базовые элементы, они сохраняют характерные для своих брендов черты.

Новые модели поступят в продажу в конце этого месяца.

На заводе Mizushima на торжественной церемонии Осаму Масуко (Osamu Masuko), Председатель совета директоров и Генеральный директор Mitsubishi Motors, Асако Хосино (Asako Hoshino), Первый вице-президент Nissan, а также Джуничи Эндо (Junichi Endo), Президент и Генеральный директор NMKV, пообещали продолжить сотрудничество.