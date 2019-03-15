Haval H6 — самый популярный в Китае кроссовер

69 месяцев кроссовер Haval H6 возглавлял список лидеров по продажам среди SUV в Китае

В феврале Great Wall Motor продала в общей сложности 69 037 автомобилей, что на 18,34% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Среди них — 25 728 автомобилей модели H6.

В России эту модель знают и уважают: только за прошлый месяц было реализовано более 400 H6, продажи стабильно растут. Haval H6 любят за продуманный набор функций, эстетичный дизайн, практичность и технологичность.

Автомобиль оснащен двигателем GW4G15B с турбонаддувом, комбинированной электронной многоточечной системой впрыска, промежуточным воздушным охлаждением и системой изменяемых фаз газораспределения (VVT).

Электронная система стабилизации (ESP) обеспечивает движение автомобиля по оптимальной траектории, предотвращает заносы и повышает управляемость и безопасность. В комплекс систем помощи водителю на дороге входит антиблокировочная система (ABS), противобуксовочная система (TCS), система помощи при аварийном торможении (HBA), при спуске (HDC) и на подъеме (HHC). Круиз-контроль позволяет двигаться по автомагистрали с заданной скоростью, не нажимая на педаль акселератора, повышает комфорт вождения и снижает расход топлива.

При этом оптимальное сочетание датчиков парковки сзади и камеры заднего вида дает водителю точную информацию об обстановке и возможных опасностях. Камера, расположенная в нижней части правого бокового зеркала заднего вида, позволяет водителю видеть слепую зону рядом с правым передним колесом, что также повышает безопасность маневрирования.

Полный набор подушек безопасности (фронтальные, передние боковые и шторки безопасности) гарантирует безопасность водителя и пассажиров со всех сторон. В случае столкновения со следующим сзади автомобилем активные подголовники сдвигаются вверх и вперед для поддержки шеи пассажиров и снижения риска травмирования.

Приятный бонус — интеллектуальная система бесключевого доступа и запуска двигателя и многофункциональные боковые зеркала с голубой тонировкой, регулировкой обогрева, встроенными светодиодными повторителями указателей поворота и подсветкой пространства около дверей.

Уникальное сочетание инноваций, надежности и доступности, искусство компоновки и продуманность в деталях, высокие технологии в сочетании с опытом инженеров и дизайнеров — это то, что делает автомобили Haval надежным другом и напарником в любой ситуации.

Кроме того, в прошлом месяце GWM также продолжила расширять присутствие на рынке авто на альтернативном топливе, продав 3 280 электромобилей ORA.

Компания Great Wall Motor, базирующаяся в городе Баодин провинции Хэбэй на севере Китая, выпускает внедорожники и автомобили брендов Haval, Great Wall, WEY и ORA. В 2018 году компания реализовала 1,05 млн транспортных средств, а в этом году планирует продать 1,2 млн автомобилей.