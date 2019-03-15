ГИБДД: власти Москвы проиграли суд о нестандартных дорожных знаках

Суд встал на сторону Госавтоинспекции, настаивающей, что уменьшенные размеры знаков создают угрозу безопасности движения

Судебное решение в пользу ГИБДД было вынесено в феврале, мировой судья постановила оштрафовать ЦОДД на 200 тыс. руб., пишет издание.

Речь идет о знаках «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500×500 мм, которые были установлены на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в Москве. ГИБДД настаивала, что размер знаков должен быть стандартным для данных дорожных условий.

Так, знак «Уступи дорогу» должен иметь размер 900×900 мм, «Пешеходный переход» — 700×700 мм. В противном случае создается угроза безопасности дорожного движения, считает ГИБДД.

ЦОДД в свою очередь вместе с экспертным центром Probok.net давно выступает за уменьшение размеров дорожных знаков. По их мнению, дорожных знаков на улицах слишком много, они чересчур крупные и портят облик города. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Москве и Санкт-Петербургу провести эксперимент, уменьшив знаки в отдельных районах, что и было сделано, замечает газета.

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