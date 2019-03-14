Volkswagen Crafter примет участие в метеорологических исследованиях

В феврале марка Volkswagen передала компании «Газпром Межрегионгаз» 23

метрологические лаборатории на базе модели Volkswagen Crafter

Передвижная метрологическая лаборатория – это грузопассажирский автомобиль, оснащённый всем необходимым метрологическим оборудованием для проведения испытаний и ремонта различных

приборов. Он позволяет специалистам комфортно работать в полевых условиях.

Crafter – идеальный кандидат на роль мобильной исследовательской базы. Практичный, экономичный, инновационный, Volkswagen Crafter обладает широчайшими возможностями переоборудования.

Дополнительное навесное оборудование под капотом, программируемый блок сопряжения увеличивают вариативность функционального оснащения фургона и облегчают управление. Благодаря высокой крыше специалисты могут передвигаться по салону в полный рост, а дополнительная «печка» и испаритель кондиционера в задней части автомобиля обеспечивают комфортную температуру при любых погодных условиях.

Конфигурации Crafter включают бортовые розетки 12В и 230В для аккумуляторного инструмента. Также модель оборудована потолочными креплениями и растровыми шинами, а лёгкий монтаж и демонтаж стеллажных систем для приборов и техники обеспечивают опциональный пол Universal и подготовка для болтового крепления полок.

Важный фактор: для Volkswagen Crafter доступны 3 варианта привода: передний, задний и полный 4MOTION; дизельные моторы в разных вариантах мощности. Это гарантирует высокую мобильность, скорость и надёжность автомобиля в полевых условиях.

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили активно поддерживает научные и социальные инициативы. Так, в декабре 2018 года компании Татнефть были переданы два автомобиля Multivan с двигателями Volkswagen Crafter.