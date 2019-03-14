Водитель отсудил 1 млн рублей за расплавленный солнцем Lexus

Водитель отсудил 1 млн рублей за расплавленный солнцем Lexus
Март 14 17:04 2019

Суд обязал ТЦ “Горизонт” выплатить 1 млн рублей водителю расплавленного Lexus

Напомним, что инцидент произошел на стоянке торгового центра «Горизонт» в Ростове-на-Дону весной 2018 года. Тимур Кация припарковал свой автомобиль Lexus RX у здания ТЦ и отправился за покупками. Вернувшись обратно, он увидел, что машина дымится, а некоторые пластиковые детали интерьера в прямом смысле слова расплавились.

По версии владельца автомобиля, во всем были виноваты солнечные лучи, которые отражаются от стеклянных панелей на фасаде здания ТЦ. Почти сразу водитель предложил руководству «Горизонта» урегулировать вопрос в досудебном порядке и потребовал компенсации за нанесенный ущерб. Впрочем, собственник здания доводы пострадавшего не поддержал. В частности, представители ТЦ указывали, что водитель не предоставил экспертных заключений о причинах инцидента.

После этого водитель обратился в местный суд, который его требования также не удовлетворил. В итоге на сторону владельца «Лексуса» встал Ростовский областной суд. Как сообщает издание 161.ru, последняя инстанция частично удовлетворила иск, постановив взыскать в пользу истца 1,09 миллиона рублей материального ущерба.

Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
LexusRX
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Голодовка из-за Hyundai

Голодовка из-за Hyundai 1

От океана к океану на РАФах

От океана к океану на РАФах 1

Volkswagen представил абсолютно новый автомобиль

Volkswagen представил абсолютно новый автомобиль 1