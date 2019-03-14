Водитель отсудил 1 млн рублей за расплавленный солнцем Lexus

Суд обязал ТЦ “Горизонт” выплатить 1 млн рублей водителю расплавленного Lexus

Напомним, что инцидент произошел на стоянке торгового центра «Горизонт» в Ростове-на-Дону весной 2018 года. Тимур Кация припарковал свой автомобиль Lexus RX у здания ТЦ и отправился за покупками. Вернувшись обратно, он увидел, что машина дымится, а некоторые пластиковые детали интерьера в прямом смысле слова расплавились.

По версии владельца автомобиля, во всем были виноваты солнечные лучи, которые отражаются от стеклянных панелей на фасаде здания ТЦ. Почти сразу водитель предложил руководству «Горизонта» урегулировать вопрос в досудебном порядке и потребовал компенсации за нанесенный ущерб. Впрочем, собственник здания доводы пострадавшего не поддержал. В частности, представители ТЦ указывали, что водитель не предоставил экспертных заключений о причинах инцидента.

После этого водитель обратился в местный суд, который его требования также не удовлетворил. В итоге на сторону владельца «Лексуса» встал Ростовский областной суд. Как сообщает издание 161.ru, последняя инстанция частично удовлетворила иск, постановив взыскать в пользу истца 1,09 миллиона рублей материального ущерба.

Источник.