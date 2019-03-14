В сети появились фото нового Mercedes-Benz S-Klasse W223

Новая модель, сохранит знакомые пропорции, при этом должны быть существенно переработаны передняя и задняя части кузова.

S-Klasse нынешнего поколения в кузове W222 был представлен публике в 2013 году, а в 2017-м автомобиль получил рестайлинг. Так, спереди может появиться новая решётка радиатора трапециевидной формы, аналогичной последним новинкам бренда – таким, как CLS, A-Klasse, CLA и пятидверный AMG GT. Фары могут стать более узкими и вытянутыми по горизонтали. В целом передняя часть будет более вертикальной, а решётка с головной оптикой расположатся чуть ниже, чем на нынешней «эске».

Если присмотреться к шпионским снимкам, можно заметить, что корма седана изменится ещё более заметно. Прежде всего, можно ожидать появления совершенно других фонарей, объединённых между собой – как вариант, с помощью широкого хромированного молдинга. Проём крышки багажника станет шире, при этом ниша номерного знака останется на своём месте. Пластика боковин пока не видна под камуфляжем, однако можно разглядеть новую выштамповку, расположенную чуть ниже подоконной линии.

О технической части будущей новинки пока рано говорить, однако наверняка она получит широкий перечень силовых установок, среди которых будут и гибридные версии. Уже известно, что в следующем поколении не будет 12-цилиндровой AMG-модификации, и недавно в Женеве показали «последний» S 65 Final Edition на базе нынешней генерации. Также благодаря фотошпионам мы знаем, что новый S-класс ожидают существенные изменения в интерьере – там появится огромный планшет как у автомобилей Tesla.

Сегодня в России S-класс нынешнего поколения предлагается по цене от 7 140 000 рублей (S 450, 367 л.с.). На 60 тысяч дороже обойдётся 250-сильная дизельная модификация S 350d с полным приводом. Самой же дорогой является уже упомянутая выше 12-цилиндровая 630-сильная спортивная версия S 65 – 18 320 000 руб.