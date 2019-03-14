Suzuki снижает цены на сервис-комплекты для Grand Vitara

“Сузуки Мотор Рус” объявляет рекордное снижение цен на сервисные комплекты «Сцепление» для автомобилей Suzuki Grand Vitara

Cервис-комплекты Suzuki — это оригинальные запасные части Suzuki, оптимально подобранные для единовременной замены.

Только этой весной владельцы автомобилей Suzuki Grand Vitara смогут приобрести сервис-комплекты «Сцепление» с выгодой до 27% и существенно сэкономить на стоимости работ при замене запчастей комплектом. Сервис-комплекты Suzuki созданы для тех узлов автомобиля, которые влияют на безопасность и требуют особого внимания. Их своевременная замена поможет сохранить автомобили Suzuki в надлежащем состоянии на долгие годы.