Инновационный облегченный складной верх со свойствами купе

Новый 911 Carrera Cabriolet с облегченным складным верхом

Новый 911 Carrera Cabriolet оснащен уникальным складным верхом с плоскими дугами. Porsche традиционно предъявляет высочайшие требования к этой системе. Поэтому складной верх у нового 911 – как и у каждого “девятьсот одиннадцатого” – до сих пор является собственной разработкой компании. Использование инновационной техники позволяет получить купеобразную линию крыши при закрытом верхе.

С почти идентичным купе силуэтом матерчатый тент элегантной линией проходит от рамы лобового стекла до крышки короба складного верха. Дуги визуально не выделяются под тканью, а также отсутствуют детали, нарушающие плавный дизайн с так называемой линией Flyline (характерный изгиб крыши 911), что к тому же дает аэродинамические преимущества. Благодаря новому, более легкому гидравлическому приводу складной верх открывается и закрывается примерно за 12 секунд – на скорости до 50 км/ч.

Собственная разработка Porsche: складной верх с плоскими дугами из легкого магния

Решающее значение для этой долгое время недостижимой для матерчатого верха формы имеет инновационная конструкция с плоскими дугами. Весь матерчатый верх – за исключением боковин – натягивается на твердой поверхности крыши из отдельных сегментов, которые примыкают непосредственно друг к другу.

Четыре сегмента – это передний каркас тента, две плоские дуги и заднее стекло, рамка которого, как и другие сегменты, состоит из магния. Кинематика соединений всех деталей каркаса такова, что для приведения в действие тента требуется всего один гидроцилиндр на каждой стороне. Для блокировки компания Porsche использует испытанный электрический центральный замок в середине, который поддерживают боковые центрирующие цапфы.

Между плоскими дугами и натянутой тканью нет фиксированного соединения, и при открытии тента магниевые сегменты складываются друг над другом, в то время как матерчатый верх складывается по известной Z-образной схеме.

Благодаря этой уникальной концепции складной верх, состоящий из ткани, каркаса, плоских дуг и заднего стекла, в убранном состоянии занимает минимальное пространство высотой около 23 сантиметров и длиной примерно 55 сантиметров. Передняя часть тента в убранном состоянии остается на виду, а задняя часть закрывается серповидной крышкой.

Наружная ткань по всей площади изнутри отделана изоляционным материалом. Таким образом, при поднятом верхе пассажиры наслаждаются климатическим и акустическим комфортом, который очень близок к купе.

Полностью интегрированный ветрозащитный экран с электроприводом

Интегрированный ветрозащитный экран, оснащенный электроприводом, обеспечивает в 911 Carrera Cabriolet более высокий уровень комфорта на высоких скоростях. Ветрозащитный экран крепится на U-образной скобе, которая в откинутом назад положении полностью интегрирована в заднюю часть салона и таким образом не ограничивает место на задних сиденьях.

При нажатии кнопки эта скоба в течение двух секунд занимает вертикальное положение, и разматывается сетка, которая с помощью второй, подвижной скобы за спинками передних сидений натягивается под прямым углом.

Ветрозащитный экран можно поднять и убрать на скорости до 120 км/ч. При убранном тенте ветрозащитный экран обеспечивает отсутствие сквозняка и сводит к минимуму шумы, создаваемые потоком воздуха.

Кабриолет с образцовой аэродинамикой

Базовыми элементами аэродинамической концепции 911 Carrera Cabriolet являются обтекаемая форма поверхности кузова, складной верх, увеличенный в размерах регулируемый задний спойлер, а также система охлаждения с регулируемыми воздушными заслонками в переднем бампере. Углы атаки заднего спойлера увеличены и адаптированы под требования кабриолета.

Кроме того, оптимизированные размеры воздухозаборников и отверстий для выхода воздуха улучшили подвод охлаждающего воздуха. В результате сохранился коэффициент аэродинамического сопротивления (cW) купе, равный (при поднятом складном верхе) 0,30 – даже несмотря на то, что охлаждение адаптировано к повышенной мощности двигателя и тормозной системы.

Оптимизированная система защиты при опрокидывании повышает жесткость кузова на кручение

Открытый 911 Carrera S оснащен автоматической защитой при опрокидывании. Она состоит из компактного несущего портала, сваренного из высокопрочных алюминиевых профилей. Благодаря высокой прочности несущая рама используется для усиления кузова: таким образом система повышает жесткость кузова кабриолета на кручение.

В случае угрозы опрокидывания за задними сиденьями под воздействием пружин выдвигаются две новые дуги; система срабатывает с помощью пиротехники. При поднятом верхе штыри из твердого металла из двух кассет пробивают заднее безопасное стекло.

Ошибочное срабатывание практически исключено, поскольку за распознавание экстренной ситуации, приведение механизма в действие, а также непрерывный контроль отвечает высокоточный блок управления подушками безопасности со встроенным датчиком опрокидывания. Он постоянно контролирует крен кузова, продольные и поперечные ускорения, а также контакт колес с дорогой.