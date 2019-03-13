В новой модели Hyundai Sonata появится премиальная аудиосистема Bose

Аудиосистема Bose в новой модели Sonata предлагает высококачественный «живой» звук

Профессиональные звукотехники Hyundai и Bose постарались сделать так, чтобы музыка в автомобиле звучала максимально близко к изначальному замыслу автора. Аудиосистема выдает невероятно чистый звук, способный удовлетворить самого требовательного меломана.

Система Bose в Hyundai Sonata нового поколения имеет двенадцать динамиков, каждый из которых вносит важный вклад в создание высококачественного звучания. Глубокие басы создаются комбинацией динамиков Bose Super65 в передних дверях и 9-дюймового (230 мм) сабвуфера Bose с неодимовым магнитом в задней части автомобиля.

Сбалансированное звуковоспроизведение обеспечивается использованием 3,25-дюймового (80 мм) среднечастотного динамика с неодимовым магнитом в центре приборной панели, четырех 2,5-дюймовых (60 мм) динамиков Twiddler (по одному в углах приборной панели и углах задней части кузова) и двух 5,25-дюймовых (130 мм) широкополосных динамиков (по одному в каждой задней двери). За высокие частоты отвечают два 1-дюймовых (25 мм) твиттера с неодимовым магнитом (по одному в каждой передней двери).

Технология Bose Centerpoint основана на использовании фирменного алгоритма анализа стереосигнала, который делится на несколько каналов для обеспечения пространственного звука на передних и задних сиденьях. А Bose SurroundStage создает сбалансированный объемный звук для каждого пассажира и позволяет испытать эффект полного погружения.

Управляет системой цифровой усилитель Bose с 12 каналами эквалайзера и цифровой обработкой сигнала.

«Плодотворное сотрудничество инженеров Bose и Hyundai вылилось в создание превосходной аудиосистемы, которая обеспечивает премиальный уровень звучания на наших автомобилях, — отметил Пол Чу (Paul Choo), вице-президент и глава Центра информационно-развлекательных технологий. — Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству в целях поиска новых решений, повышающих уровень удовлетворенности клиентов».

При прослушивании музыки в новой Hyundai Sonata создается невероятный эффект полного погружения благодаря технологии пространственного звучания Bose Centerpoint и обработки сигнала Bose SurroundStage, которые помещают каждого пассажира в центр индивидуальной звуковой сцены.

Для гарантии неизменного удовольствия от прослушивания в системе Bose используется динамическая компенсация шума (Dynamic Speed Compensation), которая автоматически регулирует громкость и тембр музыки в зависимости от скорости автомобиля, позволяя водителю сосредоточиться на дороге.