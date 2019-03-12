Tesla объявила о повышении цен из-за сохранения шоу-румов

Tesla поднимает цены на свои автомобили для сохранения шоу-румов

Компания Tesla объявила о повышении цен на электрокары на 3% по всему миру. Пересмотр стоимости объясняется отказом от закрытия части шоу-румов.

В релизе, посвящённом повышению цен на электрокары Tesla, сообщается, что после тщательного анализа торговых точек бренда компания решила сохранить большее число шоу-румов, чем изначально планировалось: будет закрыта лишь половина точек. Стоимость электрокаров сохранится на текущем уровне до 18 марта, после этого она поднимется повсеместно на 3%. Базовая стоимость Model 3 останется неизменной — приобрести электрокар по-прежнему можно будет по цене от 35 000 долларов. Пересмотр ценников коснётся топовых версий этой модели, а также автомобилей Model S и Model X.

Отказ от закрытия половины изначально запланированных точек продаж поможет Tesla сохранить возможность предоставления электрокаров на тест-драйв. Кроме того, покупка автомобилей непосредственно в салоне позволит клиентам минимизировать сроки ожидания интересующего автомобиля.

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