Статистика рынка новых LCV в феврале

В феврале 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил более 8 тыс. единиц, что на 1,9% больше, чем в феврале 2018 года.

Лидером рынка LCV традиционно является российская марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось практически 45% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 3,6 тыс. штук – на 1,7% меньше, чем год назад. На втором месте расположился другой отечественный производитель – УАЗ, показатель которого составил 1,5 тыс. автомобилей (+19,1%). На третьей позиции – американский Ford (893 шт.; +19,1%).

В первую пятерку также попали отечественная LADA (812 шт.; +16,3%) и немецкий Volkswagen (370 шт.; +11,1%). Эксперты отмечают, что 6 брендов из первой десятки в феврале продемонстрировали положительную динамику.

Самый высокий в ТОП-10 рыночный рост наблюдается у корейского Hyundai (+36,3%). Только у четырех брендов зафиксировано падение: помимо лидирующего GAZ – у Mercedes-Benz (-57,1%), Сitroen (-11,2%), Fiat (-34,8%).

В модельной структуре первенство принадлежит GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в январе 2019 года составил 1,9 тыс. единиц, что на 7% меньше, чем год назад. Далее следует американский Ford Transit (872 шт.; +26,4%) и отечественный GAZ 3302 (751 шт.; -6,7%). Замыкает тройку лидеров LADA Largus VU c результатом в 703 реализованных экземпляра (+21%).

Автостат.